«El hackeo de móviles es muy habitual. Si no quieres que vean tu foto no te la hagas»

Una pelea constante entre los buenos y los malos. Así es como define Modesto Álvarez (Gijón, 1971) la labor que desempeña como experto en ciberseguridad. «Por mucha imaginación que le echemos, a los malos siempre se les ocurre un truco nuevo», reconoce con frustración. Le preocupa la inocencia con la que muchos usuarios y empresas vierten su información en la red y sobre eso girará su ponencia en las jornadas de Citech, que se celebrarán del 26 al 29 de abril en el recinto ferial Luis Adaro.

-¿Qué es la ciberseguridad?

-El término más adecuado es seguridad de la información. Nuestro trabajo es proteger todos los datos que hay actualmente en la red para que no se pierdan, se falsifiquen ni acaben en malas manos. Hablamos desde fotos de nuestros hijos y bases de datos de pacientes hasta innovación en I+D en el caso de la industria.

-¿Cuál es el nivel de seguridad actual entre usuarios y empresas?

-Sorprendentemente, ambos son bajos. Hemos metido muy rápido los ordenadores en todos los ámbitos de nuestra vida y ahora nos damos cuenta que no sabemos manejarlos y mucho menos mantenerlos seguros. Desde pequeños nos dicen 'cuidado al cruzar la calle', 'no hables con extraños', 'no te alejes mucho'. Pero ahora les damos a los niños un ordenador sin miramientos.

-¿Cuáles son los riesgos?

-Los más graves y comunes son los delitos como el ciberacoso y la pedofilia. Últimamente se incrementaron los robos y la destrucción de información por parte de antiguos empleados. Además, en los dos últimos años se dispararon los programas maliciosos que te infectan el ordenador, cifran tu información y te piden un rescate para recuperarla. Aunque lo más alarmante son los okupas digitales, unos 'hackers' que se cuelan en tu dispositivo y lo utilizan a su antojo.

-Da la sensación de que siempre se va un paso por detrás de los malhechores...

-Así es. Para nosotros es muy frustrante, pues al malo siempre se le ocurre algún truco nuevo antes que al bueno. Esto es un problema, pero creo que lo peor son las empresas y los usuarios que viven ajenos a todo esto y que piensan que estos ataques los sufren otros.

-¿Tan difícil es lograr que se invierta en prevención?

-Es muy complicado, pues solo se ve la utilidad cuando algo falla. Mientras todo va bien, a las empresas les da la sensación de que están tirando dinero y recursos a la basura. No se plantean la importancia de tener seguridad hasta que no sufren un ataque.

Camiseta de Iron Maiden

-¿Cómo se puede incrementar la seguridad en la red?

-Lo primero es concienciarse. No se trata de ser un experto en la materia, pero sí de ser conscientes de por dónde nos movemos y de qué manera lo hacemos. A las medidas de siempre, como tener un sistema operativo y un antivirus legales y actualizados, hay que sumar otras tan básicas como no cruzar la calle sin mirar. Es decir, si no quieres que alguien vea una foto tuya no te la hagas. No hablamos ya de que no la publiques sino de que directamente no te la hagas. Hoy en día, los 'hackers' se introducen en los teléfonos móviles con facilidad y los robos de información a través de ellos son muy habituales. Lo mejor es no correr riesgos.

-¿Qué objetivos persiguen las jornadas de Citech?

-Hablar de todos estos temas y concienciar, especialmente, a los menores y a las empresas. También queremos que sirva para captar vocaciones. Hacen falta profesionales, sobre todo mujeres, pues su inclusión en este ámbito ha bajado notablemente en los últimos años. Para este trabajo hace falta echarle imaginación y pensar fuera de la caja. Creo que la gente tiene una imagen sesgada del informático y se lo imaginan en un zulo, con su ordenador y la camiseta de Iron Maiden. Esto existe, pero hay mucho más.