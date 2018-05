Los hijos de Aurelio Menéndez garantizan la continuidad del premio del IES Jovellanos Marta Morís, frente a la playa de San Lorenzo. / E. C. Las estudiantes Carmen Gallardo y Marta Morís reciben el galardón, que el jurista instauró hace una década EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 03:40

A comienzos de curso, en septiembre de 2017, se entregaba en el instituto Jovellanos el que parecía el último premio Aurelio Menéndez-Mercedes García. El jurista y exministro de Economía, fallecido el pasado enero, lamentaba en aquel inicio de las clases no poder dar continuidad por falta de fondos a un galardón que instauró en 2008 para perpetuar la memoria de su esposa, Mercedes García Quintana, a quien conoció mientras estudiaban en el centro fundado por Jovellanos. Sin embargo, tras la desaparición del mecenas, sus herederos han decidido continuar con el legado de sus padres y seguir premiando el esfuerzo y la excelencia. Carmen Gallardo Martínez y Marta Morís Miranda son las ganadoras de esta primera edición de la nueva etapa del galardón, dotado con 2.000 euros.

Con una media de diez, ambas están a la cabeza de su promoción. La primera acaba de terminar la rama científica del Bachillerato Internacional, mientras que la segunda se decantó por el convencional, también científico.

Nacidas con el milenio, son la prueba de que las nuevas generaciones no desconocen el valor del esfuerzo y el trabajo. Las dos coinciden en que no hay otro secreto para sus buenas notas. En un descanso del repaso de Historia para la EBAU, que comienza el próximo martes, Marta Morís reconoce con humildad que aunque se podía imaginar qué depararía el boletín de final de curso, «no te lo crees hasta que no lo tienes delante». Ella, que con tener en sus manos las calificaciones que podrían abrirle las puertas de la Facultad de Medicina se daba por satisfecha, desde luego no se esperaba recibir un premio que todos consideraban extinto.

«El día que fui a hacer la matrícula de la EBAU me lo comentó Milagros Madiedo, la directora, y fue una sorpresa total», admitía risueña. Al conocer la noticia investigó a su benefactor, hombre volcado en la pedagogía, y llegó a la conclusión de que recibir el Aurelio Menéndez es «todo un honor». «Supone un reconocimiento a mi constancia diaria, a tantos meses de estudio, no tanto por el dinero sino porque certifica mi trabajo».

Apostar por una meta a veces implica ciertos sacrificios. «Jugaba al baloncesto en el Codema pero lo dejé porque no quería comprometerme con algo que no sabría si podría cumplir con la presión de segundo de Bachillerato», razona Marta, quien aunque desde pequeña quería estudiar Medicina -«mis padres son médicos y siempre he tenido muy clara mi vocación»-, cuando llegó a cuarto de la ESO se dio cuenta de que sus decisiones podían tener repercusión en su futuro y tomó una determinación: «Había que estudiar a tope».

Bajo presión

A Marta no le sorprendió compartir premio con Carmen. Esta ovetense lleva dos años levantándose a las seis y media de la mañana para llegar a sus clases en el Jovellanos, estudiar y después plantarse con su clarinete en el Conservatorio de Oviedo, donde está acabando el grado profesional. «Me gusta hacer muchas cosas a la vez, trabajo bien bajo presión y creo que si tuviera más tiempo me organizaría peor», reflexiona. Aún no ha decidido si eligirá Matemáticas y Física o Bioquímica ni si cursará sus estudios en Madrid o en Oviedo, pero sí sabe que se quiere dedicar a la investigación. «Llegado el momento de decidir, haré lo que me apetezca más».

El Jovellanos ha sido para ella un lugar de aprendizaje en el que además de «profesores que se interesan, se implican, creen en el proyecto y motivan a los estudiantes» se encontró con «unos compañeros geniales con mucho espíritu de trabajo». A la manera de Aurelio Menéndez, quien celebraba una comida anual con sus pupilos, quizá ambas se reencuentren este verano, antes de empezar la Universidad, y puedan compartir con los demás premiados sus claves para el éxito: «Constancia, esfuerzo e ilusión».