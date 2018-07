Un hombre armado con dos cuchillos irrumpe en una sucursal de El Cerillero JOSÉ SIMAL El hombre comenzó a gritar que no quería hacer daño a nadie ni había entrado al banco para robar PABLO SUÁREZ Lunes, 2 julio 2018, 13:56

Ocurrió pasadas las 11 de la mañana. Un hombre armado con dos cuchillos de gran envergadura entró a una sucursal bancaria de la calle Gran Capitán, en El Cerillero, y comenzó a proferir todo tipo de insultos hacia los bancos, creando una situación de pánico entre las personas que se encontraban dentro del local.

Sin embargo, tras percatarse de la alarma que había creado, el hombre comenzó a gritar que no quería hacer daño a nadie ni había entrado al banco para robar, y que lo único que perseguía era ser ingresado en el hospital de Jove. Según la propia directora de la sucursal, se trata de una persona conocida en el banco y que ayer fue dada de alta en el mismo hospital al que ahora pide volver.

Testigos de lo sucedido alertaron a la Policía Nacional, que se desplazó hasta el lugar para detener al hombre, quien no solo no opuso ninguna resistencia, sino que previno a la Policía de la existencia de un cuchillo en sus bolsillos para que al detenerle no resultase herido ningún agente. En el momento de su detención, el hombre volvió a justificar lo ocurrido afirmando que lo único que quería con todo aquello era volver a ser ingresado en el hospital de Jove.

Por su parte, ni el personal del banco ni ninguno de los clientes han querido interponer denuncia contra el detenido.