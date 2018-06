El Hostelcur recibe la Medalla de Oro en un momento económico crítico Las jugadoras del Hostelcur, en marzo, a su llegada a Asturias tras ganar la copa de Europa de hockey sobre patines. / ARNALDO GARCÍA «El mes pasado, en vísperas de jugar un campeonato de España, teníamos 80 euros en el banco», reconoce su presidente EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 03:57

El Hostelcur Gijón está viviendo un año agridulce. Redondo en lo deportivo -acaban de cerrar la mejor temporada de su historia- pero crítico en lo económico, ya que el laureado club de hockey sobre patines depende en un 50% de subvenciones que, «sin entrar en su importe, llegan muy tarde». Su presidente, José Luis Souto, reconoce que ante esta situación se verán obligados por primera vez a pedir microcréditos a los socios.

Anualmente reciben 60.000 euros en ayudas. El problema es contar con el dinero a tiempo. «Hasta febrero del año que viene no cobraremos la subvención del Principado para la temporada que ya ha terminado, mientras que el Ayuntamiento nos debe aún el 20% de la cuantía que nos aporta anualmente». Entre tanto, van tirando gracias a «la gente que acepta que le debas dinero». Una circunstancia «desagradable» que comprensiblemente genera malestar y «malos rollos» en el club, pues «siempre son los mismos quienes no cobran: entrenadores, jugadores...». Al fin y al cabo, «los aviones, hoteles, etcétera» hay que pagarlos «sí o sí».

«Esta temporada estuvimos a punto de no poder participar en la Copa de Europa»

En los años previos a la crisis no tenían estos problemas. Pero las subvenciones bajaron considerablemente y de manera inversamente proporcional al crecimiento de un club que comenzó en 1995 impulsado por Fernando Sierra, actual entrenador. Tal y como resume Juan Ramón Naves, presidente durante dieciséis años, el Hostelcur «pasó de ser un equipín de base de críos y crías pequeñas a campeón de Europa». «Ahora tenemos muchos menos medios y más necesidades, y sobrevivimos a costa de la gente», continúa Souto. Socios, taquilla y patrocinadores son las otras fuentes de ingresos del club. Pero no llega. «Esta temporada estuvimos a punto de renunciar a competir en la Copa de Europa. Hace un mes escaso teníamos ochenta euros en el banco en vísperas de que el equipo sub 16 jugase el campeonato de España en Coruña».

El nuevo presidente teme que las limitaciones económicas lastren el crecimiento del club. «Estamos planificando la siguiente temporada y aún no sabemos si se aprobará el incremento de la subvención». Uno de los aspectos fundamentales para asegurar el futuro del club es el cubrimiento de la pista de la Algodonera. Es una de sus batallas pendientes cuyo resultado -esperan que positivo- se dirimirá hoy en el Pleno del Ayuntamiento. «Hace poco recibimos una carta de la Federación en la que advertían de que estaban planteándose no dejarnos participar en los campeonatos a causa de su estado», recuerda Souto.

«La clave de los éxitos deportivos es que tanto el club como el equipo son una piña»

En el lado «extremadamente positivo» están los éxitos deportivos. Además del brillante equipo femenino cuentan con uno masculino «que habría que intentar impulsar». Su ascenso, no obstante, no estaría exento de riesgos: «Si el equipo masculino subiese de categoría las subvenciones no se iban a duplicar y a lo mejor tendríamos que renunciar, algo que ya está pasando en otros equipos de deportes minoritarios». La nueva junta directiva es «continuista» y llega con afán de consolidar el crecimiento del club. Una señal del arraigo que genera el Hostelcur -«una piña, un equipo de verdad»- es que para formar parte de ella se presentaron tantos voluntarios que pasaron de siete a diecisiete miembros. «Nos planteamos un ideal de equipo hacia el que seguiremos avanzando año a año».

La Medalla de Oro, dicen, es «un respiro». Pero, aunque agradecen el apoyo prestado por el Ayuntamiento, piden que «no se quede en un acto solemne, pasen los días, la cosa se diluya y nos encontremos con el problema cotidiano». Y recuerdan: «Antes no había niñas jugando a hockey. Ahora, gracias al referente que supone el Hostelcur Gijón, cualquier club de Asturias tiene cantera femenina».