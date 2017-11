Illán, «sorprendida» por el consejo que impulsa la Federación de Vecinos

La concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Eva Illán, aseguró ayer estar «sorprendida» por la decisión de la federación de vecinos de la zona urbana (FAV) de promover un 'consejo de ciudad' como órgano de participación paralelo a los tradicionales consejos de distrito. «Todo es susceptible de mejora, y quienes me conocen saben que no soy reacia a hacer autocrítica. Pero cuando el trasfondo es claro y nítido y no hay segundas intenciones por detrás», señaló en referencia a las críticas lanzadas desde la federación a las políticas del Ayuntamiento sobre participación.

Illán recordó que «en su momento reconocimos que no estábamos siendo suficientemente comunicativos a la hora de trasladar cómo iba la ejecución de obras, y nos comprometimos a tener un mayor contacto sobre ese seguimiento. Todas las exigencias que nos formularon en su día las hemos intentado satisfacer. Y cuando la FAV quiso hablar, nos ha tenido a su disposición a la alcaldesa y a mí». Aseguró mantener «ese ánimo de colaboración» y admitió que «hay que mejorar y seguir avanzando en los consejos de distrito, pero ese trabajo hay que hacerlo de la mano. No creo que lo más provechoso para la ciudad sea que los consejos funcionen de forma independiente o autónoma».