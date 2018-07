«Es muy importante que los afectados por iDental se realicen las pruebas» Afectados por el cierre de iDental. / D. ARIENZA La Asociación del Defensor del Paciente se suma a la preocupación ante un posible contagio de hepatitis y VIH a los pacientes del centro P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 5 julio 2018, 03:29

La aparición de casos de hepatitis y VIH entre algunos de los afectados por el cierre de iDental y las sospechas de que estos contagios pudieran haberse producido debido a la falta de higiene en las clínicas odontológicas han causado una gran alarma. La última en sumarse a esta preocupación ha sido la Asociación del Defensor del Paciente, que a través de su presidenta, Carmen Flores, reiteró la recomendación a todos los clientes de que se realicen las pruebas de VIH y hepatitis C ante la falta de limpieza de los citados centros mientras estos permanecieron abiertos.

Al respecto, desde la clínica Curull, expertos en odontológica avanzada y salud bucodental, remarcan la importancia de acudir siempre a una clínica dental de confianza para evitar riesgos.

En palabras de Conchita Curull, la directora médica del centro, «las clínicas que no respeten los protocolos de esterilización de los materiales y espacios en los que trabajan están poniendo en serio riesgo la salud de sus pacientes y profesionales». También asegura que «en la práctica clínica estamos expuestos a una amplia variedad de microorganismos y si no se toman las medidas preventivas necesarias pueden transmitirse y producir enfermedades infecciosas graves como la hepatitis B y la C, el VIH o la tuberculosis».

La doctora explica que este tipo de enfermedades pueden transmitirse por contacto directo con sangre, fluidos orales y otras secreciones; por contacto indirecto con instrumentos, superficies y equipos dentales contaminados; y por transmisión aérea a través de microgotas que se generan al hablar, toser y que contienen sangre o secreciones contaminadas. Por ello, remarcan la importancia de trabajar en un ambiente «aséptico» y de respetar de manera escrupulosa el ciclo de esterilización de todos los materiales para cada paciente.

Sin virus en Gijón

De momento, tal y como adelantaba EL COMERCIO, entre los más de 500 afectados por el cierre de la clínica que iDental tenía en Gijón, concretamente en la avenida de Los Campones, no se ha producido ningún caso de VIH o hepatitis. No obstante, el testimonio de los damnificados sobre la situación que se vivía en el centro gijonés es muy similar a lo relatado por pacientes de otros puntos de España.

Por ello, la advertencia no ha sorprendido a ninguno de los damnificados por el cierre de la empresa, puesto que fueron ellos los que en su día denunciaron la falta de material quirúrgico en los centros odontológicos. Sin embargo, en Valencia una persona ya ha interpuesto una denuncia contra la clínica después de haber dado positivo en un test de hepatitis B.Esta afectada se suma a la lista de otros pacientes que también han confirmado padecer alguna de estas enfermedades y que derivan toda la responsabilidad hacia las clínicas.