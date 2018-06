«Lo importante es que la gente lea» El director y presentador de 'Página 2', Óscar López. / RTVE Óscar López estará el viernes en Gijón para recoger un premio de la Feria del Libro | El director y presentador del programa 'Página 2' estrena el palmarés del galardón de fomento a la lectura del certamen que desde mañana ocupará el paseo de Begoña JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 13 junio 2018, 01:06

Óscar López (Barcelona, 1961) lleva más de diez años enseñando los secretos de los libros y de sus autores en televisión. Director y presentador de 'Página 2', junto a su equipo ha conseguido diseñar un programa diferente dedicado a la literatura, que se emite en horario de máxima audiencia y cuenta con una fiel masa de seguidores. El viernes recogerá el premio Fomento de la Lectura que entrega la organización de la Feria del Libro de Gijón, que se estrena mañana en Begoña con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-No es el primer premio que recibe, pero hará ilusión, ¿no?

-Siempre. Los programas culturales tenemos menos visibilidad y recibir un premio por el fomento de la lectura siempre hace mucha ilusión.

-¿Siempre le gustaron los libros?

-Sí, pero nunca pensé que me dedicaría a hacer periodismo cultural. Empecé haciendo deportes y luego hacía 'magazine'. El jefe de programas necesitaba a alguien para hacer un espacio de libros y me dijo 'a ti te gustan mucho los libros, ¿no?'. Le dije que sí y tuve que diseñar un programa de libros de radio. Ganó un premio y una cosa llevó a la otra.

-Encontró un hueco.

-No había mucho periodista audiovisual que se dedicase a los libros. Hablo de los ochenta y los noventa. Hizo gracia y con ese programa y colaboraciones acabé con Julia Otera haciendo una sección de libros, y hasta hoy. Me fui especializando.

-El cine y la música tienen mucho protagonismo en en su programa. ¿Es una de las claves de su éxito?

-Cuidamos muchísimo la estética, intentamos darle un toque cinemátografico. Cuando me lo propusieron diseñarlo tenía claro que quería que fuera un programa de exteriores. Lo que hice fue llevar el libro a la calle y eso tiene también tiene sus riesgos, pero lo asumimos y nos salió bien. Los propios escritores se convierten en cómplices nuestros cuando les llevamos a lugares que tienen que ver con sus obras.

-¿Se nota la potencia de una televisión nacional?

-No tengo ninguna queja. Siempre he podido hacer el programa que yo quería con los contenidos que yo quería. Han pasado varios directores y siempre hemos tenido apoyo. Hacemos un gran esfuerzo para estar al día, todos los años cambiamos secciones.

-¿En qué esquina se coloca, papel o digital?

-Esa pelea yo no la veo. Utilizo el papel y el digital, probablemente porque por trabajo me resulta más cómodo un e-book. No sé por qué una cosa tiene que ir en contra de la otra. Lo importante es que lean y que paguen. El libro de papel no va a desaparecer. En las últimas encuestas la gente joven prefiere el papel. Me preocuparía si la gente no escribiera y no leyera.

-Donde sí están preocupados es en las librerías por la competencia de Amazon.

-Es un tema muy delicado y es una lástima. Creo mucho en el papel del librero prescriptor, pero no sé cómo se puede impedir eso. Hay que concienciar a la gente de que hay que mantener al pequeño comercio. Es una red que nos beneficia a todos. Los libreros también deben reinventarse, ofrecer más servicios, porque eso no lo pueden ofrecer las grandes plataformas. Hay que convertir las librerías en pequeños centros culturales.

-¿Está el sector editorial sumándose a ese cambio?

-Hace años que las editoriales pequeñas están haciendo una labor magnífica. Han descubierto que hay un público que quiere un libro de calidad y eso también lo ofrecen, no solo autores desconocidos que pasan desapercibidos para los grandes grupos.

-Y la adminstración, ¿qué tal lo está haciendo?

-Hay una política cultural insuficiente por parte de todas las administraciones. Se nota en las épocas de crisis, parece que la cultura queda en segundo término. No entienden que es un bien de primera necesidad como la educación o la sanidad. Ayuda a que el país vaya mejor. Creo que la solución debe ser transversal, no solo es cuestión de los políticos, también de las empresas, los medios de comunicación... Todos deben ponerse de acuerdo.

-¿Como en Cataluña?

-Hay un problema que hay que resolver, creo absolutamente en el diálogo. Hay varios partidos que están reivindicando el diálogo. La única manera de resolver esto es por la vía política. También quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Vivo aquí y las calles están muy tranquilas. Cualquiera que viene se da cuenta de que hacemos la misma vida que hacíamos antes.