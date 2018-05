Los informes avalan la implantación en Gijón de las paradas de autobús 'antiacoso' Bus nocturno de EMTUSA, el pasado verano, en la parada de la Laboral, tras un concierto. / DANIEL MORA La aseguradora de los viajeros de EMTUSA advierte de que para garantizar su cobertura será necesario modificar la ordenanza de circulación IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:08

Ni la Policía Local ni el servicio municipal de Tráfico ni la Asociación de Transportes Urbanos y Colectivos ni la aseguradora de los viajeros de EMTUSA ven impedimento a la implantación en Gijón de un sistema de paradas 'antiacoso' que permita a las mujeres, en determinadas líneas y horarios, bajarse del autobús fuera de los lugares predeterminados. Así consta en los informes recabados por la empresa municipal como base para someter este asunto a debate en la reunión de mañana de su consejo de administración, a propuesta de Xixón Sí Puede. Los documentos señalan, no obstante, que para su puesta en marcha será necesario modificar antes la ordenanza local de circulación y transportes.

Es, en concreto, la aseguradora Allianz, con quien EMTUSA tiene contratada la póliza de responsabilidad civil que da cobertura a su flota de autobuses, la que hace referencia a la necesidad de cambiar la normativa municipal para poder prestar este servicio de paradas a demanda garantizando los derechos de sus viajeros. «Con la normativa actual no es viable», advierte en su informe. Señala en concreto a los artículos 24 y 65 de la ordenanza de circulación y transportes, que recogen expresamente que los autobuses se detendrán únicamente en «las paradas establecidas». No obstante, añade que la modificación de ambos artículos «es posible». Si se hace, «los vehículos destinados al servicio público colectivo de personas podrán detenerse en cualquier punto de su itinerario y el conductor tendrá como única obligación la de efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada». Los siniestros que pudieran producirse durante estas maniobras quedarían cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros de Allianz, como ya lo están los que se dan al entrar y salir de los autobuses en las paradas establecidas.

La patronal del sector recomienda limitarlo a los tramos con más distancia o menos luz

Tampoco al servicio municipal de Tráfico y Regulación Vial «le constan impedimento u obstáculo alguno que afecte negativamente a la materialización de esta propuesta». En su informe señala que desde el punto de vista de la movilidad no se prevén perjucios «notables» para el resto de vehículos. Y con respecto a la seguridad vial, se limita a aconsejar que en el momento de la parada se deje como máximo una separación de medio metro con respecto a los vehículos estacionados a la misma altura u otros elementos como contenedores y similares, para evitar que por ese hueco pueda pasar una bicicleta o una moto mientras se están apeando viajeras. «De manera excepcional puede utilizarse un paso de peatones como espacio adecuado para detenerse», añade.

«Con cuidado y diligencia»

La Asociación de Transportes Urbanos y Colectivos (ATUC) señala que la Ley de Tráfico «no prohíbe» la detención de los autobuses fuera de las paradas señalizadas. «Con el debido cuidado y diligencia, puede hacerse perfectamente. Y más aún si se hace para contribuir a la seguridad de colectivos vulnerables», señala. Recuerda que la competencia sobre paradas y estacionamientos en vías urbanas corresponde a los ayuntamientos a través de las ordenanzas y añade que esta posibilidad también deberá incluirse «en las normas internas de la operadora, incluido el reglamento de viajeros». Recomienda «darle la difusión oportuna» a la medida.

ATUC señala que las paradas a demanda ya funcionan en ciudades como Vigo y Tarragona, mientras en Barcelona se están probando en dos líneas nocturnas. En todos los casos, la posibilidad de hacer uso de esta opción se da únicamente a mujeres y menores. Apunta que en algunas ciudades solo se permite «en aquellos tramos donde las distancias entre paradas son mayores, la iluminación más escasa o las condiciones del entorno pueden dar sensación de peligrosidad» y considera que «no tiene sentido facilitar estas paradas dentro de los cascos urbanos, donde las distancias entre paradas rondan los 300 metros, pero sí en zonas de baja densidad adyacentes, como urbanizaciones o pedanías». En cualquier caso, debe ser el conductor quien tenga la potestad de elegir el punto exacto de parada. Señala que «hacer un uso intensivo de esta opción podría generar problemas de regularidad» en el servicio y advierte finalmente de que en algunos lugares los comités de empresa han puesto inconvenientes a su aplicación. El de EMTUSA no se pronunciará hasta conocer de primera mano todos los informes.