El inglés coloniza el 'pallabreru' del surf
IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 6 enero 2018, 00:53

Después del fútbol, la natación, el baloncesto, el balonmano, el ciclismo, la hípica, el atletismo, los bolos y el monte y la escalada, este año le ha tocado el turno al surf. La Oficina de Normalización Llingüística ha publicado una nueva edición de sus ya tradicionales 'pallabreros', publicaciones monográficas que tienen como objetivo «que los deportes que practica la gente en Asturias puedan ser vividos y contados en la lengua del país». Para ello, además de resumir la historia, reglas y particularidades de la disciplina a la que está dedicado, cada 'pallabreru' recoge un listado de términos propios de su práctica, con su correspondiente definición. Todo, por supuesto, en asturiano. En el caso del surf, sin embargo, los autores han topado con el absoluto dominio del inglés sobre el vocabulario referente a técnicas, variedades y elementos de este deporte, cuyo propio nombre carece de una palabra equivalente en asturiano. El resultado ha sido un glosario en llingua en el que seis de cada diez términos vienen en inglés.

Así, el 'pallabreru' define como 'kook' al «aspirante a surfista con poca capacidá», puntualizando que se trata de un término «despeutivu». Un 'cross step' es una «maniobra na que se camina cruzando una pierna delantre de la otra pa llegar a la parte delantera o 'nose' de la tabla». Y cuando alguien habla de 'ding' se refiere al «furacu o abolladura na tabla por mor de daños accidentales». También hay, no obstante, aspectos y situaciones propias de este deporte que sí han encontrado un vocablo en asturiano equivalente al utilizado en cualquier otra costa del mundo. Los autores identifican como 'tamañeru' al surfista de olas gigantes o 'big rider'. Y llaman 'llavadora' a la situación en la que alguien que se cae de su tabla es absorbido por la ola con un movimiento circular, lo que a nivel internacional se conoce como 'over the falls'.

En total, la publicación recoge 139 términos relacionados con el surf, de los que 85 son en inglés. En el 'pallabreru' propiamente dicho, es decir el listado de vocablos ordenados alfabéticamente y acompañados de su correspondiente definición, constan 87 palabras, de las que 67 (77%) son en inglés. Pero a lo largo de las 36 páginas que componen la edición, se pueden encontrar otros 52 vocablos relacionados con el surf, agrupados en diferentes secciones temáticas, entre los cuales solo 18 (34%) son anglosajones.

'Inventu' y 'escarpinos'

Entre los tipos de tabla, junto al 'pinchu' -«llarga y afilada»- y el 'tablón' -«la más grande y que meyor flota»-, aparecen el 'thruster', el 'becker kids', el 'short' y el 'morey dole'. Y entre sus partes solo el 'inventu', la 'quilla' y el 'tapón' logran encontrar un hueco entre los 'rails', el 'nose', el 'tail', el 'outline', el 'deck', el 'bottom' y el 'rocker'. Como modalidades del deporte, por su parte, se mencionan el 'bodyboard', 'stand up padel', 'longboard' y 'kneeboard'.

A la hora de hablar de la indumentaria la situación ya se iguala, con los 'escarpinos' y el 'rayador' plantando cara a los 'boardshorts' y el 'grip'. Hay que ir a las partes y tipos de olas ('foles') para encontrar un campo donde el asturiano sí navega solo. En la primera categoría, para hablar del 'tubu', el 'llabiu', el 'furacu', el 'brazu' o la 'parede'. En la segunda, para diferenciar entre 'barra', 'folanchu', 'folanchón', 'gayola', 'gayudu' y 'refolón' y para hablar de 'fola oriellera', 'fola de sable', 'fola tubera', 'fola güeca', 'fola fofa' y 'fola quedada', así como de 'marexada' y mar 'remontada'.