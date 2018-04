De los 390 inscritos al examen de peón del plan de empleo solo acuden el 59%

Eran 390 los convocados y se presentaron finalmente el día del examen 230 (el 58,9%) para aspirar a un trabajo como peones de oficios. El Aulario Norte del campus gijonés acogió ayer sábado, desde las nueve de la mañana, la prueba más numerosa del proceso selectivo abierto para formar parte de las ocho bolsas de empleo para contratos de obra y servicio que se vinculan al nuevo plan de empleo local.

La oferta de este nuevo plan de empleo local, con financiación autonómica, incluye 166 contratos de un año en prácticas y otros 68 de obras y servicio. En total, 234 plazas, de las que alrededor de 40 están reservadas para perceptores del salario social. El Ayuntamiento cumplirá ese cupo reservando todas las plazas de la categoría de peón de oficios para quienes cobren este subsidio del Principado. Esto es, con parte de la gente que se examinó ayer a través de una prueba tipo test que incluyó preguntas con respuestas alternativas. De las cuatro soluciones posibles los examinados debían elegir una respuesta correcta relacionada con aspectos de diferentes oficios como albañilería y jardinería.

La Agencia Local de Empleo destaca la ausencia de incidentes durante una prueba que se desarrolló con rapidez y cierra el proceso de exámenes de esta convocatoria que arrancó el miércoles en dependencias del centro municipal de El Coto. Según explicó el director general de Empleo, Pelayo Barcia, durante las próximas semanas se corregirán estos exámenes y se pedirá la documentación a los propuestos para ser contratados.

Todos los elegidos para trabajar como peón a través de contratos de obra y servicio ligados a proyectos concretos deberán acreditar su pertenencia a familias perceptoras del salario social autonómico. Esa es una de las principales novedades del plan de empleo local 2018-2109.

Asistencia media del 62%

El nivel de asistencia a las otras pruebas fue ligeramente superior, en algunos casos por encima del 60%. La media de asistencia total de inscritos rondará el 62%. Los responsables municipales de Empleo están satisfechos por la respuesta obtenida después de los problemas registrados el año pasado. Entonces, la paralización durante varias semanas el proceso de selección por las dudas que existían en torno a la legalidad de los contratos de obra y servicio, hizo que cuando finalmente se convocaron las pruebas solo acudieron una cuarta parte de las personas apuntadas.

Según explica Barcia, ya se está empezando a contratar en prácticas, por lo que la Agencia Local de Empleo «espera tenerlo todo a pleno rendimiento a principios de mayo». Este año ha habido muchas exclusiones de solicitudes por los requisitos impuestos desde el Principado. Fundamentalmente por no ser mayor de 45 años o no cumplir el requisito de ser parado de larga duración y no hallarse en situación de desempleo a fecha de publicación de la convocatoria.