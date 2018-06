El PP insiste en la creación de una oficina del cine en Gijón ante la inoperancia de la Asturias Film Commission JORGE PETEIRO Llevará su propuesta a la próxima comisión y posteriormente al Pleno «para sacar los colores rojos a esta Izquierda plural» EUROPA PRESS Viernes, 8 junio 2018, 15:22

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha pedido este viernes el desarrollo de una oficina del cine en Gijón, la Gijón Film Office, que dé soporte a producciones audiovisuales de cine, televisión o publicidad ante la «manifiesta inoperancia» de la Asturias Film Commission.

En una nota de prensa, González ha explicado que el PP ya llevó esta propuesta al Pleno del pasado mes de octubre y contó con el apoyo del Ejecutivo local, pero no de los grupos de la Izquierda y Ciudadanos.

Los grupos habían criticado la propuesta por entender que esa función era cometido de la Asturias Film Commission, «cuando nosotros apostamos porque fueran complementarias para conseguir el mayor número de proyectos posible, igual que sucede en otras ciudades como Barcelona, Valladolid o San Sebastián donde hay oficinas locales y autonómicas».

«No podemos seguir perdiendo oportunidad tras oportunidad. Según los últimos datos sobre la industria del cine, por cada 100 euros invertidos, no solo se recupera el total de la inversión sino que revierten en la ciudad otros 147 euros», ha explicado.

El PP llevará su propuesta a la próxima comisión y posteriormente al Pleno «para sacar los colores rojos a esta Izquierda plural». «El Gobierno de Foro mostró sensibilidad a nuestra propuesta queremos que de inmediato se ponga en contacto con este director de cine, ofrezca Gijón como plató, para que lo que no hace Asturias, lo haga Gijón y aunque no tengamos todavía una oficina, el Ayuntamiento haga el ofrecimiento, la gestión y no perdamos una inversión que supone empleo, riqueza y visibilidad para la 'Marca Gijón», ha añadido.