«La inversión de 2018 para nuevas obras en fachadas es cero», critica el PSOE Juan José Jiménez, vecino de Inuesa, muestra la segunda fase de las obras al portavoz socialista José María Pérez y los concejales César González y Marina Pineda, frente a los bloques terminados. / A. FLÓREZ José María Pérez señala que el gasto ejecutado se ha reducido a la mitad en seis años al pasar de los 8,5 millones en 2011 a los 4,2 de este año EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:46

El portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, denunció ayer durante una visita al poblado de Inuesa, en Tremañes, que en el proyecto de presupuestos presentado por Foro para el próximo ejercicio «no hay inversión para obra nueva en rehabilitación de fachadas, incluidos los barrios degradados. El presupuesto es cero». En estas zonas, el gobierno municipal «solo contempla el pago de la anualidad en ejecución y el inicio de la tercera fase». «Ni en Contrueces ni en Monteana se contempla ninguna actuación que permita iniciar obras, y no se incluyen nuevas ayudas para ningún edificio de ningún barrio de Gijón», sostuvo.

El PSOE criticó también que el gasto de ejecución de proyectos de rehabilitación de fachadas y barrios degradados ha descendido a la mitad desde el año 2011: «Hemos pasado de dedicar 8 millones y medio en 2011 a apenas 4.240.000 a fecha 30 de septiembre». «Todos y cada uno de los años de gobierno de Carmen Moriyón, la ejecución presupuestaria ha sido inferior a la de 2011», reprochó el portavoz del grupo municipal socialista, que recordó que su partido ha solicitado la incorporación de 8 millones adicionales al presupuesto de 2018.

Según los socialistas, esta «dinámica municipal» resulta perjudicial para los vecinos, el sector de la construcción y la generación de empleo. «Las comunidades retrasan el inicio de sus obras hasta que conocen si hay subvención, por lo que no tener presupuesto implica que no se contratan las obras. Algunas están recibiendo ahora respuestas a las solicitudes que presentaron en 2014», señaló Pérez, para quien «las cifras de presupuesto nominal crecen, pero luego no se gasta el dinero».