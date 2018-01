La investigación sobre el incendio en el desguace apunta a una causa accidental

La investigación sobre el incendio de la semana pasada en el desguace Riestra apunta a una causa accidental como hipótesis principal del inicio del fuego. «Desde el primer momento todo parece indicar que no ha sido provocado», señaló una portavoz de la Guardia Civil, cuerpo encargado de unas pesquisas que aún continúan. El procedimiento que se está siguiendo es el habitual ante cualquier incendio, con una inspección ocular inicial y la toma de declaraciones al personal de la empresa. «Se están investigando tanto las causas como el correcto funcionamiento de los hidrantes y de los medios pasivos de extinción de incendios», indican en la Comandancia de Gijón. Y se está estudiando la «trazabilidad» de los vehículos que había en el depósito, es decir si todos estaban descontaminados, libres de baterías, carburante y aceites, como marca la normativa aplicable a este tipo de instalaciones.

Por otra parte, el concejal David Alonso, de Xixón Sí Puede, ha pedido la comparecencia en el Pleno del responsable de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, «para que explique con detalle qué pasó». Señaló que la intención de esta iniciativa es ir «más allá de que nos digan que el fuego se atajó y todo está controlado» y consideró que hay dos aspectos con respecto a los cuales «seguramente el equipo de gobierno no estará muy cómodo».

Uno de ellos guarda relación con la ausencia de hidrantes, que obligó a la Empresa Municipal de Aguas a ofrecer una solución alternativa 'pinchando' la red general de abastecimiento para suministrar agua para la extinción. «¿Nos explicará si había una red interna de hidrantes en el desguace? ¿Y si estaba conectada a la red general? ¿O por qué no funcionaban? ¿O si esto pasa en más industrias con autorización ambiental integrada en el concejo?».

La Coordinadora Ecoloxista pregunta por qué no se advirtió de los riesgos a la población

Nube «tóxica»

El otro asunto que Xixón Sí Puede pretende que se esclarezca en el Pleno se refiere a la contaminación generada por el incendio. «¿Cómo se atreven a decir que no hubo una nube tóxica sobre la ciudad? Por suerte el suceso no causó víctimas, y esperemos que pronto se retome la actividad de la empresa, pero eso no quita que una vez más hemos tenido un problema de contaminación en la ciudad. Y eso es algo que se va acumulando y acumulando. No puede ser que estemos pendientes de si un restaurante tiene o no salida de humos y no nos preocupemos de estas cuestiones». David Alonso también criticó que no se informara debidamente a la población de la presencia de esa nube. «No vale esperar a que se disipe y luego decir que no pasó nada. Y no creo que limitarse a avisar por Twitter sea la respuesta más adecuada».

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies también anunció ayer que pedirá una investigación sobre las razones por las que el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente «no advirtieron del riesgo que suponían estas nubes para la población».