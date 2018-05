La Fiscalía abre una investigación a la profesora del colegio San Miguel Incoa el procedimiento por la presunta relación con el alumno de 15 años y archiva la causa del entorno del menor por el supuesto desamparo PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 1 junio 2018, 02:13

La Fiscalía Superior del Principado ha decidido incoar diligencias de investigación para determinar si existen indicios de infracción penal en la presunta relación mantenida entre una profesora del colegio concertado San Miguel y un alumno de quince años.

El ministerio público ha decidido dar un paso más en la investigación «tras la recepción de la documentación enviada desde la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias, que el pasado 28 de mayo abrió diligencias de protección para determinar si el menor implicado en los hechos podría encontrarse en situación de desamparo», tal y como adelantó EL COMERCIO.

Según explicaron ayer fuentes oficiales de la institución, la Fiscalía de Menores no apreció situación de desamparo del adolescente, como se temió en un principio, por lo que procedió a archivar las diligencias de protección incoadas la pasada semana a raíz de tener conocimiento de la supuesta relación entre la docente y un alumno.

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Superior del Principado tiene lugar después de que la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional elaborase un informe plasmando que no había detectado indicios de delito en los hechos. En el informe elaborado por el cuerpo, tras escuchar el testimonio de los implicados y recabar pruebas, se determinó que no existían indicios de infracción penal entre la mujer de 34 años y el alumno de 15. Aún así, la Fiscalía ha optado por incoar el procedimiento con el depurar responsabilidades.

«No me une ninguna relación»

«Mi relación con este menor, y con todos los que asisten al colegio, es la que puede tener cualquier persona normal y adulta, ya sea docente o no, que mantenga relaciones cordiales con quien convive. No me une ninguna relación extraordinaria con él. La relación que me une a él, al igual que al resto, es de profesora a alumno», explicó la docente a este periódico.

La relación íntima de un adulto con un menor de 16 años es constitutiva de delito de abuso sexual, aunque sea consentida por ambas partes. Una reciente modificación del Código Penal elevó de los 14 a los 16 años la edad mínima para mantener relaciones con un mayor de edad. Así se recoge en el artículo 183: «El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años de cárcel».