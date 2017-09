El PP invita a Foro a la reunificación del centro derecha en Gijón con vistas a las elecciones Los ediles del PP y miembros del comité de dirección local, en el desayuno informativo. / JORGE PETEIRO «Las estrategias serán más claras cuando sepamos el futuro de las dos o tres personas que encabezan ahora el partido», apunta Mariano Marín IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:07

El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, afirmó ayer convencido que «tarde o temprano, no sé si en un año, dos o tres, en Gijón va a producirse la reunificación del centro derecha» y añadió que «a medida que nos vayamos acercando a las elecciones de 2019 el panorama se va a despejar». Señaló que hasta entonces «tenemos que ver cómo se decanta la forma de actuar de Foro y, sobre todo, cuáles son las perspectivas personales de quienes lo conforman». Se refirió, en concreto, aunque sin citar nombres, a las «dos o tres personas que encabezan el partido». Según indicó, «cuál sea su futuro va a dictaminar cuál será el futuro de Foro en Gijón».

Tanto la alcaldesa y presidenta de Foro Gijón, Carmen Moriyón, como el primer teniente de alcalde y secretario general del partido a escala local, Fernando Couto, han manifestado en varias ocasiones su intención de no pasar en la Corporación municipal más de dos mandatos, plazo que cumplirán en 2019. «En el momento en que tengamos claro cuál es el futuro de estas personas, creo que las estrategias se harán más nítidas y claras, pero hasta entonces no podemos avanzar nada», indicó Marín, quien remarcó cómo la situación de Gijón «es un caso aislado dentro de Foro» en lo que respecta a las relaciones con el PP.

Puso como ejemplo «expresiones que no han sido acertadas», como las realizadas durante un Pleno por Fernando Couto en las que aseguraba que estos dos partidos eran «como el agua y el aceite», si bien entiende que este tipo de manifestaciones «se hacen de cara a la galería». Añadió, no obstante, que en general existe «buena relación» con los concejales de ese grupo en la actividad municipal, lo que en su opinión se demuestra en el hecho de que «votamos juntos en las cosas que son lógicas».

El «ciclo lógico» es el retorno

El líder de los populares no quiso aventurar cuál podría ser la fórmula para la confluencia de ambas formaciones de cara a los próximos comicios locales, si en una coalición electoral o «volviendo a formar todos parte de un solo partido, que lógicamente sería el PP». Consideró que tarde o temprano «el ciclo lógico es que la gente de Foro se integre en nuestro partido, que es algo que ya está ocurriendo». Así lo confirmó la secretaria de Organización del PP gijonés, Isabel Casielles, quien añadió que reciben a esas personas «encantados y con todo el respeto y cariño del mundo. No olvidemos que Foro no es IU ni el PSOE. Foro es el PP. Gente que en un momento determinado decidió seguir a una persona que ahora está desaparecida en combate y muy mayorísima. Entonces están regresando al partido, que está fortalecido y tiene futuro».

La formación suma actualmente 3.200 afiliados en Gijón, con 178 altas en los últimos doce meses. «Hace tres años pasamos malos tiempos, en los que éramos nosotros los que buscábamos a las personas, pero ahora hay un alto grado de afiliación voluntaria», resaltó Casielles. El concejal Pablo González, secretario general, añadió cómo «ser un partido de gobierno, con una organización fuerte a nivel local, regional y estatal, nos permite pasara por malos momentos manteniendo la estructura».

En lo que respecta a la posibilidad de repetir como candidato a la Alcaldía, Mariano Marín señaló que «si al partido le parecen correctas mi forma de actuar y mi trayectoria y decide que lo sea de nuevo, aceptaré». Aseguró además que el congreso local del partido se celebrará «en un corto plazo de tiempo», si bien la determinación de la fecha concreta «es una conversación que tengo pendiente» con la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández. Prevé que sea antes de final de año.