«Iván tenía las capacidades mentales completamente anuladas cuando mató a su madre» Los familiares y los abogados abandonan el juzgado tras la primera sesión del juicio. La acusación particular modificó su escrito de conclusiones para tipificar el delito como homicidio y no como asesinato como inicialmente mantenía OLAYA SUÁREZ Gijón Martes, 20 febrero 2018, 19:17

“Tenía las capacidades mentales completamente anuladas en el momento en el que cometió el crimen”. Los psiquiatras que hoy comparecieron en la segunda sesión del juicio por la muerte violenta de María Milagros Fresno fueron tajantes respecto al estado en el que se encontraba el procesado en noviembre de 2016 cuando mató a su madre: “Presentaba un delirio paranoico, no era consciente ni volitiva y cognitivamente, escuchaba voces que le decían que tenía que acabar con la vida de su madre para salvar el mundo; se creía el mesías”. Iván González Fresno, de 32 años, presenta una esquizofrenia paranoide que le fue diagnosticada después del crimen, durante el ingreso de un mes y medio en el área de psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Hasta entonces no recibía tratamiento farmacológico para su patología.

Durante el juicio que se celebra a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón la acusación particular –ejercida por el padre y las dos hijas de la fallecida- modificó su escrito de conclusiones para tipificar el delito como homicidio y no como asesinato como inicialmente mantenía. De esta forma, la defensa, ejercida por la abogada Yolanda Payo, y el letrado de la acusación particular, Eladio Rico, solicitan catorce años de internamiento en un centro psiquiátrico y diez de libertad vigilada. La fiscal, por su parte, mantuvo la petición de 20 años de internamiento al considerar que los hechos fueron constitutivos de un delito de asesinato, ya que la víctima no tuvo capacidad alguna de defensa cuando fue asfixiada de madrugada en su casa de Monteana. El jurado popular se reunirá hoy a decidir sobre el veredicto.