La izquierda intentará alcanzar hoy «una actitud conjunta» para el Pleno El PSOE urge la licitación de las obras para cubrir la pista de Cimavilla, «que pueden contratarse sin necesidad de aprobar ningún» cambio I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 21 junio 2018, 03:40

Los tres grupos municipales de la izquierda se reunirán hoy «para ver si podemos llevar una actitud conjunta sobre las modificaciones presupuestarias» que el equipo de gobierno pretende llevar al Pleno de la próxima semana, según afirmó ayer el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo. Sería la primera escenificación del compromiso alcanzado el lunes de consensuar cualquier posición que afecte a las cuentas municipales, a la espera de retomar las conversaciones para tratar de impulsar una moción de censura que desaloje a Foro del gobierno municipal. «Vamos a estudiar conjuntamente cuál es la situación de estas modificaciones y decidiremos», señaló del Fueyo.

De partida, la posición de estos grupos no parece muy favorable a la aprobación de estos ajustes en el presupuesto. O, al menos, no de todos. «El equipo de gobierno debe ser más serio y riguroso porque las inversiones para las pistas de La Dehesa, La Algodonera y La Calzada iban en el presupuesto de 2017 y la del cerro incluso en 2016. Siempre vienen con la misma cantinela, publicitan varias veces obras que luego no ejecutan. Y eso es una fórmula de propaganda. Que no diga que la oposición bloquea nada, cuando es él quien se bloquea a sí mismo y nos vende el mismo producto varios años», criticó el portavoz de IU, Aurelio Martín. Aseguró que «hay cosas que vamos a aprobar porque son de interés general y tienen que ver con los servicios sociales y necesidades imperiosas, pero el gobierno debe tener habilidad para que vayan por separado los cambios en los que sí haya consenso». Lamentó el retraso en convocar la comisión de Hacienda y advirtió de que dejarlo para el último momento -legalmente puede celebrarse como máximo 48 horas antes del Pleno- «lo que facilita es el lío y no el acuerdo».

242,000 euros disponibles

Desde el PSOE, el concejal César González pidió a Carmen Moriyón «que se deje de enredos, engaños, desafíos y otros juegos asquerosos» e hizo referencia a la cubierta para la pista de Cimavilla, «que puede licitarse sin necesidad de esperar a ninguna modificación». Señaló que ya hay 242.000 euros para iniciar las obras y recordó que el año pasado, con esa misma cantidad, una resolución de Alcaldía autorizó el inicio de los trámites para su contratación, aunque al no hacerlo en plazo hay que repetir el proceso. «O la alcaldesa actuó de manera irregular en 2017, o engaña a los vecinos ahora», dijo González. Señaló que si se aprobara ahora una resolución similar, hasta dentro de seis meses no empezarían las obras. «Cuando pase ese tiempo, que nos presionen si quieren para esa partida adicional de 600.000 euros».

La concejala Ana Braña replicó que «al ser una inversión financieramente sostenible, es necesario que el 100% del gasto (900.000 euros) se consigne desde el inicio».