IU propone a PSOE y Xixón Sí Puede negociar una moción de censura en Gijón Jose María Pérez, Mario Suárez del Fueyo y Aurelio Martín, durante una rueda de prensa. / P. CITOULA José María Pérez señala que es cierto que la situación municipal es «especialmente grave» y Mario Suárez señala que «vamos a ver qué plantea IU y a partir de ahí analizaremos» MARCOS MORO / AGENCIAS Lunes, 4 junio 2018, 20:07

El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, ha mandado esta tarde una carta a los portavoces del PSOE, José María Pérez, y de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, para pedirles una reunión en la que tratar una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Gijón.

Pérez, en su caso, ha señalado que es cierto que la situación municipal es «especialmente grave». Algo que, según él, llevan tiempo denunciándolo, y más aún desde la presentación del Plan Económico y Financiero.

A su juicio, el Gobierno local está llevando al Ayuntamiento «a un punto de no retorno». Es más, ha considerado que, a su parecer, esta situación, evidentemente, ya no se arregla con la votación de una iniciativa en el Pleno y que encima no ejecutan, ha opinado.

Por todo ello, va a esperar a que IU dé la rueda de prensa convocada para ver qué plantea y a partir de ahí se harán las valoraciones pertinentes.

Del Fueyo, por su parte, ha recordado que IU solo cuenta con dos votos y se precisan 14 para que la moción prospere. «Vamos a ver qué plantea IU y a partir de ahí analizaremos», ha señalado.

«No se sabe si lo que plantean es un anuncio de cara a la galería o es algo serio», ha apuntado. «Escucharemos lo que nos propongan», ha añadido.

Asimismo, preguntado si allana el camino en Gijón el hecho de que prosperara la moción a nivel estatal, ha incidido en que en el caso nacional había un Gobierno «corrupto, con varios ex ministros en la cárcel», de ahí que la situación era «distinta».