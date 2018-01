Javier Maroto advierte de que con otro Gobierno «peligrarían» las inversiones comprometidas por Fomento para Asturias Mecedes Fernández y Javier Maroto. / EFE El ministro de Fomento ha adquirido «personalmente y por la vía de los hechos un enorme compromiso con el Principado», afirma el vicesecretario de Política Social del PP EUROPA PRESS Miércoles, 31 enero 2018, 16:07

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha defendido este miércoles la voluntad del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de cumplir con los compromisos adquiridos con Asturias, y, en el caso de Gijón , con el Plan de Vías. Tanto es así que ha sostenido que, con otro Gobierno, Asturias «vería en peligro las inversiones ya garantizadas por De la Serna», ha advertido, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Museo del Ferrocarril de Gijón en un encuentro con militantes del PP.

Maroto, en este sentido, ha recalcado que el ministro de Fomento ha adquirido «personalmente y por la vía de los hechos un enorme compromiso por Asturias». Algo que, según él, no era habitual en otras ocasiones ni por otros gobiernos.

Además de eso, ha insistido en que la mejor garantía que tienen los asturianos de que las inversiones comprometidas se van a cumplir es tener un Gobierno liderado por Mariano Rajoy y el PP, que está permitiendo el crecimiento económico que da sostén no solo a los servicios públicos sino a las inversiones. A su juicio, si no gobernara el PP estaríamos «en la bancarrota que hemos conocido en otros gobiernos», ha asegurado, a lo que ha recalcado que cuando no hay recursos lo primero que se resiente son las inversiones.

Sobre su encuentro con militantes, ha destacado que el PP de Asturias es un «gran» partido y lo va a ser más en el futuro, porque hay grandes afiliados. Según él, es un proyecto de mucho tiempo y cuenta con nuevas incorporaciones.