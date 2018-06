José María Pérez asegura que Podemos «quiere que se siga como está» si le veta José María Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento. / A. FLÓREZ El portavoz socialista dice que solo «fue un grupo de personas y no toda la asamblea» quienes le cuestionaron y que no quiso dar la sensación de aferrarse al cargo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 10 junio 2018, 03:48

La propuesta de Izquierda Unida de plantear la posibilidad de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Gijón mediante la cual la citada coalición, Xixón Sí Puede y el PSOE retiraran de la Alcaldía a Carmen Moriyón, ha hecho que las aguas se revuelvan en los tres partidos implicados. Uno de los que ha vivido momentos más convulsos fue el socialista, cuyo portavoz municipal, José María Pérez, llegó a poner su cargo a disposición de la ejecutiva, en una agitada asamblea. Pérez reconoce que ambos hechos están relacionados.

«En la asamblea hubo personas que consideraban que este proceso de la posible moción de censura podría alterar la posibilidad de unas primarias en el partido y cuestionaban que yo fuera la persona adecuada para asumir esa responsabilidad», explicó ayer Pérez a EL COMERCIO. Eso sí, quiso dejar claro que «fue un grupo de personas, no toda la asamblea. Para evitar dudas, decidí poner el cargo a disposición de la ejecutiva, porque no quería que se transmitiera al exterior la imagen de que era un problema de aferrarse a un asiento».

Explicado ese movimiento entre las bases socialistas, el portavoz del grupo municipal justificó la necesidad de presentar la moción de censura en «una situación de la ciudad que tiene dos reflejos. Uno es el plan económico, que obliga a aplicar recortes por la mala gestión de un gobierno municipal, que tiene nombre y apellidos, y que fue socio político de los recortes aplicados por el PP a nivel nacional. Es otro es la mala gestión política, con falta de criterio, rumbo y compromiso inversor serio, y una de sus consecuencias se vio estos días en la playa de San Lorenzo». Partiendo de estas premisas, José María Pérez explicó que «lo que planteamos es que el mensaje socialista es de su compromiso con el desarrollo de un proyecto político por el futuro de Gijón, que va más allá de la moción de censura. Nos preocupa lo mismo que a los gijoneses».

Es sabido que el portavoz de Xixón Sí Puede no quiere que José María Pérez sea el candidato a la Alcaldía de Gijón que salga de esa posible moción de censura. Ante ello, el portavoz socialista apunta que «Mario lleva toda la semana hablando de que él debe ser el alcalde o alguien propuesto por él. Nosotros no hablamos de eso, sino de lo que pasa en Gijón. ¿Está de acuerdo Podemos con lo que ocurre con la situación económica de la ciudad y con los recortes? Es tan simple como que responda a eso. Si está de acuerdo, sería el tercer grupo político del Ayuntamiento de Gijón. Nosotros llevamos tres años diciendo que hay que buscar una solución y esta es la opción que hay».

Pérez es consciente de que Podemos Xixón está inmerso en plena campaña para elegir a su secretario general y a los miembros del Consejo Ciudadano. Por ello, asegura que «los socialistas no queremos intervenir en procesos internos, pero no por ello vamos a dejar de trasladar nuestra preocupación por Gijón».

Sobre la conveniencia de que el portavoz de IU, Aurelio Martín, presentara estos días la propuesta de la moción de censura, José María Pérez explicó que, «una vez que salió adelante la moción de censura en Madrid y fue nombrado presidente Pedro Sánchez, recibí muchos mensajes, y sé que muchas otras personas también, que nos decían que en Gijón para cuándo. Además, los dos candidatos de Podemos Xixón (Mario Suárez del Fueyo y Verónica Rodríguez) dijeron en sendas entrevistas en EL COMERCIO que hay que poner fin a este gobierno municipal. Es la primera vez en tres años que lo dicen con claridad meridiana. Y cuando los dos lo dicen, no debería suponer un problema que estén en un proceso interno».

«Buscar soluciones»

Pero Suárez del Fueyo no quiere que José María Pérez sea la persona que pueda ocupar la Alcaldía si la moción de censura prospera. El portavoz socialista tiene claro que «se pueden poner a buscar soluciones o problemas». Añadió que «desde hace tres años en el PSOE venimos denunciando los problemas económicos de presente y futuro que hay en el Ayuntamiento. No necesitamos salir como si nos hubiéramos enterado ahora. Por eso, invitamos a Podemos a que reflexione y diga cómo va a proceder en los próximos meses: si quiere sumarse a poner fin a esta situación o que continúe como está, que es lo que pasará si la moción no avanza».

Sobre el veto a su persona Pérez manifestó que «las exclusiones, en los términos en los que las plantea, es tanto como decir que quiere que la cosa siga como está». Pero para presentar la moción de censura se ha de contar con las firmas de la mayoría absoluta del pleno y «por eso le pedimos que lo reflexione. Seguir planteando esto es ignorar los problemas que existen y tienen que ver con una gestión muy mala, no solo de estos tres años, sino también de los cuatro anteriores, de un gobierno que se puede mantener o enviar a la oposición por su mala gestión. Un gobierno que es igual de conservador que el que había en Madrid, con personas vinculadas al PP de Madrid y que apoyó las políticas de Madrid con mucho entusiasmo. Y solo hace falta ver las actas del Congreso de los Diputados».

También entró en este asunto Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), quien dijo que se han de rendir cuentas de las decisiones políticas que toma cada formación «y los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigirle esas cuentas». Recordó que la comisión ejecutiva autonómica nunca entendió que «habiendo una mayoría absoluta en Gijón gobernara un partido como Foro. Si Xixón Sí Puede sigue profundizando en Gijón en mantener a Carmen Moriyón y a Foro en la Alcaldía, es una responsabilidad que tendrá que justificar a los ciudadanos cuando llegue 2019. Porque 2019 ya está ahí y todos vamos a pasar por el filtro inequívoco de los ciudadanos, que van a ser los que analicen si en el momento en que hubo posibilidad de cambiar se cambió o no».

«Que dejen de enredar»

Ciudadanos también ha terciado en la polémica que tienen abierta los tres partidos de la izquierda en el Ayuntamiento de Gijón. El coordinador de la agrupación local, Rubén Pérez Carcedo, les ha pedido que «dejen de enredar» con la posible moción de censura y «centren sus esfuerzos en intentar solucionar los problemas de la ciudad en vez de generar más».

Pérez Carcedo manifestó entender las reticencias de Xixón Sí Puede en apoyar la moción «porque llevan tres años gobernando la ciudad de forma encubierta con Foro».

Entre tanto, se vienen manteniendo contactos entre PSOE e IU para perfilar la posible moción de censura. Por su lado, Mario Suárez del Fueyo ya indicó en varias ocasiones que su formación no participará en estas conversaciones hasta que termine el proceso de primarias en Podemos Xixón, cuyos resultados se conocerán el día 21 de junio.