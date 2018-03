«A Juan Carlos lo mataron y el asesino está en la calle» Carmen Rodríguez, viuda de Juan Carlos Roces. / JOAQUÍN PAÑEDA La viuda del hombre apuñalado en la cervecería Carvi pide justicia cuando se cumple el octavo aniversario del crimen OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 4 marzo 2018, 01:07

A Carmen Rodríguez no le hace falta marcarlo en el calendario para saber que se acercan fechas complicadas. Hoy se cumplen ocho años desde que su marido apareció cosido a puñaladas en el pub Carvi, que regentaba en la calle Ezcurdia. «Todos los días son difíciles, pero cuando se acerca el aniversario no tengo fuerzas casi ni para salir de casa», dice la mujer, quien asegura que «es imposible pasar el periodo de luto sabiendo que el asesino anda suelto». Y es que el crimen de Juan Carlos Roces permanece impune a día de hoy.

El cadáver del hombre de 45 años fue hallado la mañana del 4 de marzo de 2010 detrás de la barra de su negocio. Presentaba 19 puñaladas por la espalda. La investigación de la Policía Nacional llevó a detener meses después en Canarias a un vecino del barrio de La Arena de 36 años que estuvo en el local aquella noche y que justo el día después compró un billete de avión para marcharse a las islas.

Un año y medio más tarde fue juzgado por un tribunal popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial y declarado culpable del delito de asesinato. Lo condenaron a 18 años de cárcel. Sin embargo, tras el recurso de apelación presentado en el Tribunal Superior de Asturias (TSJA) por su abogada, Ana Gloria Rodríguez, fue absuelto al considerar que se había vulnerado la presunción de inocencia en primera instancia. La sentencia absolutoria fue ratificada meses después por el Tribunal Supremo. El procesado abandonó el centro penitenciario de Villabona después de más de dos años privado de libertad y solicitó una indemnización al Estado que le fue denegada tiempo después.

«Todas las veces que me entrevisté con la Policía, la última todavía hace poco tiempo, me dicen que para ellos la investigación está concluida y todo se encamina al mismo punto, otra cosa es que no se haya podido demostrar en el juzgado», explica Carmen Rodríguez. Lamenta, no obstante, «que nadie pague por lo que ha hecho». «A Juan Carlos lo mataron y el asesino, sea quien sea, está en la calle», incide.

Casos antiguos resueltos

El único consuelo que le queda a la viuda es «que encuentren alguna prueba nueva, aunque cuanto más tiempo pase, peor...». «Intento no perder la esperanza y pensar que igual que resuelven casos muy antiguos, de hace veinte años, el asesinato de Juan Carlos pueda en algún momento esclarecerse», apunta. Hoy, como cada día desde hace ocho años, recordará a su marido con la esperanza de que se haga justicia.