Juanele sale de prisión al cumplir la condena por malos tratos a su expareja Juan Castaño Quirós, 'Juanele', a la salida del juzgado en junio de 2015, acompañado de su abogado, Guillermo Calvo. / P. CITOULA La mujer se enfrenta a un año de cárcel por un delito de falso testimonio tras acusar al exfutbolista de incumplir la orden de alejamiento impuesta OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 24 marzo 2018, 02:51

Justo cuando se cumple un año de su ingreso en uno de los módulos terapéuticos (UTE) de la cárcel asturiana, Juan Castaño Quirós, 'Juanele', abandona hoy la prisión al cumplir la condena de un año impuesta por un delito de malos tratos a su expareja.

El episodio violento por el que el exfutbolista del Sporting y de la Selección Española cumplió la pena de privación de libertad tuvo lugar en junio de 2015 en la peluquería de El Natahoyo regentada por Ana Espinosa, la mujer con la que había mantenido una relación sentimental durante varios años. Según quedó constatado en el juicio celebrado en el Penal número 2 de Gijón, acudió al negocio de su excompañera sentimental y la agredió con un bate de béisbol. La víctima sufrió policontusiones y debió ser trasladada al Hospital de Jove. Fue condenado a cinco meses de prisión y se le conmutó la pena por tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Sin embargo, en grado de apelación, el tribunal de la Sección Octava revocó la sentencia y aumentó la condena a un año.

Cuatro días después de la primera vista oral, la víctima volvió a denunciar a Juanele por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento y comunicación que le fue impuesta. Fue de nuevo juzgado y salió absuelto de los cargos que pesaban contra él. Su exnovia relató que le habían enviado una carta y que le había roto los parabrisas de su coche. No se pudo probar.

Como consecuencia de esa denuncia, el la Justicia abrió procedimiento a Ana Espinosa por un delito de falso testimonio. La fiscalía solicita para ella una condena de un año de prisión y además de la pena de cárcel, pide para la procesada una multa de 2.280 euros. Junto a ella están imputados dos testigos que presentó al juicio por el presunto incumplimiento de la medida judicial. La fiscalía los considera autores de un delito de falso testimonio y solicita para cada uno de ellos un año de cárcel y una multa de 1.440 euros. En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público solicita que indemnicen a Juan Castaño Quirós con 300 euros por los daños morales. El juicio no tiene aún fecha para su celebración.

«Le escribí dos o tres cartas cuando lo dejamos, pero no es reciente ni he incumplido la orden de alejamiento, el fin de semana que dice que fueron los hechos no salí de Roces. Esto es una encerrona», declaró el exfutbolista en el juicio al que se enfrentó a un delito de quebrantamiento de condena y por el que la fiscalía le solicitaba otra condena de diez meses de prisión de los que finalmente fue absuelto. 'Juanele' llegó a solicitar un indulto al Consejo de Ministros. No le fue concendido y hace un año ingresó en el centro penitenciario de Asturias.