La jueza envía a prisión a cinco de los butroneros de la joyería Canteli 01:44 Herramientas utilizadas en el butrón y dinero sustraído. / E. C. El sexto detenido, sin antecedentes, queda en libertad con cargos. Forman una de las bandas con mayor actividad de los últimos años OLAYA SUÁREZ Gijón Jueves, 15 marzo 2018, 03:30

«Cinco a prisión y el otro en libertad porque era la primera vez que salía a correr». Así explicaba por teléfono a su interlocutor un amigo de los seis presuntos butroneros que aguardaba a las puertas del Palacio de Justicia de Gijón donde ayer prestaron declaración, tres días después de ser sorprendidos in fraganti por la Guardia Civil durante un golpe a la joyería Canteli de la calle Roncal. Los cinco individuos duchos en las 'carreras' ingresaron en el centro penitenciario de Asturias. Su compinche quedó en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en sede judicial dos veces al mes.

La jueza sustituta de Instrucción número 5 ordenó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de acuerdo con el ministerio fiscal, por un delito de robo con fuerza. La decisión «está fundamentada por los atestados policiales que los relacionan con la posibilidad de formar parte de una organización criminal, el riesgo de fuga y la reiteración delictiva, pues los cinco tiene antecedentes penales de diversa índole», señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La sexta persona que pasó a disposición judicial, la única sin antecedentes penales, ha quedado en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El grupo estaba siendo investigado desde hacía meses por varias unidades de la Guardia Civil, coordinadas desde Madrid. Se le considera uno de las bandas de butroneros con mayor actividad en todo el país. Está formada por ciudadanos españoles, radicados en Madrid y adoctrinados por históricos butroneros como 'El Niño Sáez', un maestro de la lanza térmica asesinado hace un año por supuestas rencillas con otros grupos criminales.

El pasado domingo, la Benemérita tuvo constancia de que se encontraban en Gijón. «Con la información recibida y gracias a la intensa labor de búsqueda, se logró localizar un vehículo y a algún integrante del grupo, por lo que se estableció una vigilancia discreta, ya que se ignoraba si pretendían actuar en Gijón o por el contrario, estaban recabando información», explicaron desde la Comandancia de Gijón. Esta vigilancia «se vio interrumpida por las medidas de seguridad que tomaban para evitar su localización, a lo que se añadía los continuos cambios de sentido que efectuaban con sus vehículos, cambios de ropas y complementos para intentar modificar su aspecto y así despistar a los investigadores».

Fue a última hora de la tarde cuando observaron cómo varias personas accedían a un local comercial introduciendo bolsas. En ese momento se activó a los efectivos de la Unidad de Reacción, expertos en intervenciones de riesgo y que ya actuaron el pasado mes de octubre en Cangas de Onís con motivo del atraco con rehenes a una sucursal bancaria.

Lograron detener in fraganti a los butroneros en el momento en el que desvalijaban la cámara de seguridad de la joyería. Los arrestados fueron I. S. M., de 35 años; V. G. A., de 32; J. G. F., de 28; D. C. A., de 35; A. C. R., de 32; y J. S. M., de 28 años. Portaban una bolsa llena de joyas y relojes de alta gama, así como útiles para abrir cerraduras, hacer butrón y perforar la puerta de la cámara acorazada. «Posteriormente, en el registro de uno de los vehículos que utilizaron, encontraron escondidos más de 16.000 euros que los dueños de la joyería habían echado en falta», abundó la Guardia Civil.

Gran especialización

Al día siguiente, gracias a la colaboración ciudadana, se descubrió otra furgoneta empleada por el grupo criminal, aparcada en las proximidades de la joyería, donde se encontraron varias botellas de oxígeno, acetileno, una lanza térmica y máscaras, herramientas de gran especialización para la comisión de sus actos delictivos.

La Guardia Civil investiga ahora la posible participación de los integrantes de la banda en otros robos cometidos con el mismo procedimiento en otros puntos del país y en el asalto perpetrado en una funeraria de Arriondas el pasado mes de agosto.