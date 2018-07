La jueza del caso de la supuesta hija de Manolo Escobar acepta la prueba de ADN

La lucha de la gijonesa María Eva García, quien afirma ser hija del fallecido artista Manolo Escobar, continúa a pasos firmes. La jueza encargada del caso considera ahora que existen pruebas suficientes para dar validez al testimonio de García y, lejos de archivar la causa, ha solicitado que se realicen las pruebas de ADN que terminen por confirmar o negar la reclamada paternidad.

Unos análisis cuya realización no es para nada sencilla por la falta de individuos vivos que compartan la información genética del artista, quien fue incinerado y cuyas cenizas fueron enterradas en el cementerio Sant Jaume de Benidorm. Su única hija reconocida, Vanessa García, no es una opción al haber sido adoptada y los hermanos de Manolo Escobar que todavía viven no comparten madre ni padre con el artista.

Debido a esta circunstancia, cuando menos atípica en este tipo de casos, la opción que parece más razonable es la que pasa por proceder a la exhumación de alguno de los hermanos de padre y madre del artista y cotejar así los datos genéticos con los de la asturiana. Una vía que, en un principio, no gusta a la hija legítima del cantante, quien en diversas ocasiones ha afirmado que la denuncia interpuesta por María Eva García le parecía «oportunista» al haberse producido tras la muerte de Escobar.

«Si mi padre hubiera tenido otra hija nos hubiese dicho algo. Era un hombre honesto. El hecho de que la denuncia llegue tras su fallecimiento es cuando menos sospechoso», llegó a comentar en una ocasión.

La demanda de paternidad a la que se refiere Vanessa García es la interpuesta por María Eva García Figueras, vecina de Gijón, el pasado 22 de noviembre en el juzgado de Primera Instancia de Villaviciosa. Demanda en la que reclamaba que la Justicia reconociese que es descendiente directa del popular artista, fallecido en octubre de 2013. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aseguraban entonces que el juzgado estaba en fase de análisis de la demanda para determinar si existían pruebas suficientes que motivasen la admisión a trámite de la misma. Una de las pruebas de cargo que presentó la asturiana, de 58 años, fue una carta manuscrita por su madre en la que se puede leer: «Yo, con la cabeza lúcida, afirmo y juro que antes de mi matrimonio hubo una relación de novios con Manuel García Escobar. Después mi María Eva nació por esa relación anterior. Mi hija María Eva García Figueras es hija natural, de sangre, de Manuel García Escobar, el conocido Manolo Escobar. Lo firmo y juro». En la demanda aportó también fotografías de su niñez en 'El Porompompero', la casa que el artista tenía en Alicante.

Mismo apellido

Se da la circunstancia de que María Eva García Figueras comparte el primer apellido con el cantante, pero también con sus hermanas de madre, ya que su progenitor legal también se apellidaba García. Además de la demanda de paternidad, esta vecina de Gijón ha renunciado expresamente a los derechos respecto al considerado padre legal, un trámite obligatorio para todo aquel que reclame ser reconocido biológicamente por padre o madre pero legalmente sea hijo de otra persona.

La demanda fue admitida a trámite y trasladada a Madrid a petición de la hija del artista, quien reclamó que la causa debía desarrollarse en el que fuera lugar de residencia de Manolo Escobar.