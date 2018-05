«No la dejé agonizar como dicen» Celestino G. V., durante el juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. / JORGE PETEIRO Celestino G. V. negó ayer en el juicio haber matado a su pareja en Roces en 2016 y achaca las lesiones «al forcejeo para quitarle el arma» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 03:39

«En ningún momento la intenté apuñalar, si le llego a querer clavar el cuchillo tendría una herida profunda y no unos pinchazos de un centímetro y medio». Celestino G. V. se defendió de la acusación del crimen de Silvia Hernández y lo hizo con el argumento de que lo único que pretendió fue «intentar salvarle la vida; se quería suicidar cortándose las venas con el cuchillo», dijo. Según la declaración que ofreció a las preguntas de su abogado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial -se negó a contestar a las partes acusatorias-, discutieron «porque no aparecían unos cargadores de teléfono que ella quería, se puso muy alterada, empezó a gritar, a chillar y salió al descansillo con el cuchillo y diciendo que se iba a cortar las venas, ya había amenazado varias veces antes con lo mismo».

Celestino, con quien la víctima mantenía una tormentosa relación desde hacía al menos cuatro años, manifestó que las dos heridas provocadas con el cuchillo «se las debió de hacer cuando caímos en las escaleras al intentar quitarle el cuchillo». Eran las dos de la madrugada del 13 de marzo. No fue hasta 28 horas después cuando el hombre llamó a los servicios de emergencia para avisar que la mujer de 34 años estaba inmóvil en la cama. Estaba muerta. Las acusaciones, tanto la pública, como la particular, la popular y la abogacía del Estado, consideran que «dejó agonizar a Silvia hasta desangrarse». La lesión por arma blanca le afectó a un pulmón y al estómago.

El procesado aportó ante el jurado popular encargado de juzgarle una versión radicalmente opuesta: «Ella se quejaba del costado, pero por el golpe que se dio al caer contra la escalera, no por las heridas que parecían más bien unos cortes superficiales, le insistí que fuésemos al Hospital de Cabueñes pero no quería, dijo que no, y cuando le seguí insistiendo accedió a ir al día siguiente, el lunes, pero ya fue tarde», abundó. Negó rotundamente que hubiese agonizado: «No, esa noche nos echamos a dormir cuando ya se tranquilizó, y cuando nos despertamos estuvimos jugando al ajedrez, hablando de música y viendo vídeos en el móvil, estaba normal, se quejaba un poco del costado pero estaba bien». Sobre las dos llamadas que se realizaron al 112 el 13 de marzo desde el teléfono de Silvia, el acusado afirmó que había sido ella misma «que se equivocó porque en realidad quería llamar al servicio de Vodafone».

Sin luz ni agua

El violento episodio se produjo en el piso de la calle Carpinteros, en el barrio de Roces, que era propiedad de Celestino y que servía de domicilio a la pareja. No tenía ni agua corriente ni electricidad. Silvia tenía una minusvalía psíquica reconocida del 70%, un trastorno límite de personalidad que le imposibilitaba para trabajar y desarrollar con autonomía muchas funciones básicas. Es por ese motivo, y por apreciar los agravantes de desprecio de género y de parentesco, por lo que la acusación particular y la acusación popular, ejercida por la Asociación Abogadas para la Igualdad, solicitan la prisión permanente revisable por el delito de asesinato.

Tanto fiscal como la abogada del Estado tipifican los hechos como homicidio, con los agravantes de parentesco y desprecio por razón de género, y piden para el acusado 22 años de prisión y medida de libertad vigilada al término de la condena. También se pide una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y de 3.000 para su abuela. La víctima y el acusado tenían condena por malos tratos entre ambos y órdenes de alejamiento mutuas. El juicio continuará hoy con la declaración de nuevos testigos.