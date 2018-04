'El Juli' lidiará toros de su ganadería en la feria de Begoña El Ayuntamiento aún no se ha pronunciado sobre la pretensión del empresario de rebajar los diestros de clase A ANDRÉS PRESEDO GIJÓN. Martes, 17 abril 2018, 03:44

La ganadería de Freixo, propiedad del diestro Julián López 'El Juli', debutará en El Bibio, con una corrida de toros, en la próxima feria de Nuestra Señora de Begoña. El año pasado lo hizo en la novillada y en agosto se estrenará en uno de los cuatro festejos que tiene previsto organizar Circuitos Taurinos en el coso gijonés. De esta forma, 'El Juli' no solo intervendrá, como maestro, en una de las corridas, sino que también aportará astados de su propia ganadería, en una fecha aún por concretar, ya que los carteles no serán presentados de manera oficial hasta mediado el próximo mes de junio.

De todas maneras, Carlos Zúñiga sigue trabajando para concretar las cuatro ganaderías que completarán el cartel, al margen de la novillada y la corrida de rejones, y, según pudo saber este periódico, el programa, a expensan de cambios o imprevistos de última hora, ya está cerrado. Además de la ganadería de 'El Juli', se lidiarán en El Bibio toros de Montalvo, de Juan Ignacio Pérez Tabernero, que vuelve a la plaza de Gijón después de cuatro años de ausencia, y también de Garcigrande y Domingo Hernández, que ya viene siendo un clásico en la plaza, ya que repetirá por quinto año consecutivo. La novedad más reseñable en este capítulo la aportará la presencia de reses de Charro de Llen, hierro salmantino de José Ignacio Charro, que presentará sus nuevos productos de origen Daniel Ruiz, y que pastan en la mítica finca de Llen, en Las Veguillas. Las cuatro ganaderías pueden catalogarse como comerciales y destinadas siempre para los denominados toreros artistas.

Carlos Zúñiga hijo trabaja en los carteles de la feria de Nuestra Señora de Begoña, que comenzará el 10 de agosto, cuando aún no se ha resuelto su última petición al Ayuntamiento de Gijón para rebajar el número de toreros del denominado Grupo A de los nueve previstos en el pliego a siete. El empresario pretende que le sea aceptado ese cambio y oferta traer a dos diestros que, aunque en la pasada temporada no alcanzaron el nivel máximo exigible para estar en ese grupo cabecero, sí que los cataloga de idéntica categoría. La pretensión de Carlos Zúñiga contó con la oposición frontal de los representantes de Xixón Sí Puede y de Ciudadanos, aunque por motivos bien diferentes. El grupo afín a Podemos, abiertamente antitaurino, señaló que no aceptaría ningún cambio en el pliego para favorecer los intereses del empresario y advirtió de que se mantendría vigilante para impugnar, hasta los últimos extremos, cualquier pretensión de modificar las condiciones de una adjudicación, al ser, entiende, totalmente ilegal. Ciudadanos afirmó que no aceptarán el «cambio de cromos» que pretende el empresario y que exigirán que se cumpla el pliego.

Hasta el momento no ha habido respuesta del Ayuntamiento al empresario y se señala que son los servicios jurídicos municipales los que están analizando su la postura del empresario es factible.