¿Sabes cómo estar al día de la información que te interesa?

La Oficina de Información Juvenil de Gijón/Xixón (OIJ) pone a tu disposición diferentes medios para mantenerte al tanto de aquella información que más te puede interesar: actividades de ocio, formación, premios y concursos, ofertas de empleo... PUBLIRREPORTAJE Jueves, 30 noviembre 2017, 15:52

Si quieres estar al día pero no tienes mucho tiempo para hacer un seguimiento de todas las fuentes de información que tienes a tu alcance, no te preocupes: desde la Oficina de Información Juvenil hacen ese trabajo por ti y ponen a tu alcance todos los temas que te interesan de una manera sencilla y accesible. Cuentan con varios boletines informativos que puedes consultar todas las semanas para que no se te escape una.

Boletines electrónicos

A diario desde la OIJ se alimenta una base de datos con información seleccionada, que sea relevante para la juventud gijonesa. Con la información de esa base de datos, que puedes consultar en http://juventud.gijon.es/convocatorias, se elaboran diversos productos informativos que te acercan esa información de una manera rápida y directa. Así, en vez de tener que visitar todos los días un montón de páginas web, consultar los boletines oficiales o revisar todas las ofertas en prensa, puedes revisar las publicaciones de la OIJ, pues sabes que siempre van a tener la información más actualizada.

Todos los martes se publican los Boletines Electrónicos, una serie de boletines semanales en los que encontrarás toda la información con plazo vigente que hay en la base de datos de la OIJ.

Los boletines se organizan por temáticas, por lo que podrás consultar de un vistazo toda la información relevante sobre el tema que te interese:

•Actividades

•Ayudas y subvenciones

•Becas y ayudas al estudio

•Formación

•Premios y concursos

•Empleo

En cada boletín encontrarás una serie de fichas resumen de cada convocatoria, incluyendo una breve descripción, enlaces a la normativa o bases correspondientes, datos de contacto y enlaces para ampliar información. Las novedades de cada semana las encontrarás en la primera página del boletín, por lo que es fácil enterarse de las convocatorias nuevas que se han publicado.

Puedes consultarlos en http://juventud.gijon.es/boletinsemanal.

Boletín NOTAanota

Mientras que en los boletines electrónicos tendrás toda la información que está recogida en la base de datos, el boletín NOTAanota te ofreceuna selección de aquellas noticias y convocatorias más destacadas de la semana.

Este boletín se publica los miércoles, y recoge noticias y artículos de interés cada semana, con mucha información de actualidad, y además te ofrece eventos destacados que se realicen en la ciudad, enlaces de interés que se renuevan todas las semanas, y accesos directos a toda la información que el Departamento de Juventud pone a tu disposición.

El NOTAanota suele incluir artículos sobre actividades que se desarrollen en la ciudad, actualidad de las asociaciones gijonesas, información cultural, publicaciones, cursos de formación, noticias de interés en materia de educación, ofertas de empleo…

Es una buena manera de estar al día de toda la información que te pueda interesar como joven. Puedes consultarlo en la web http://juventud.gijon.es/notaanota, o más cómodo aún, suscribirte de manera gratuita para recibirlo todos los miércoles en tu correo electrónico. Para suscribirte, entra en http://www.gijon.es/boletines, desde donde podrás suscribirte al NOTAanota (además de a otros boletines municipales).

Más información

No dejes de seguir a Juventud Gijón en redes sociales (www.facebook.com/OIJGijon, www.twitter.com/OIJGijon, www.instagram.com/juventudgijon), ni de visitar su página, http://juventud.gijon.es y su blog, https://juventudgijon.wordpress.com, seguro que vas a encontrar mucha información que te va a resultar útil e interesante.