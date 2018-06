Lara Álvarez disfruta de San Lorenzo Lara Álvarez compartió con todos sus seguidores esta fotografía sentada en la barandilla de la playa. La presentadora gijonesa pasa unos días en Asturias tras el fin de 'Supervivientes' | Después de un cariñoso reencuentro con su perro 'Choco', lesionado en una pata, visitó la oficina de su marca de ropa ante la playa: «Es una gozada» R. MARTÍNEZ GIJÓN. Martes, 19 junio 2018, 00:46

Las vacaciones las dejará para un poco más adelante, pero tras la final de la semana pasada en Madrid de 'Supervivientes', en la que otro asturiano, 'Logan', quedó segundo, y de una larga estancia en Honduras, la presentadora Lara Álvarez (Gijón, 1986) pudo escaparse por unos pocos días hasta su ciudad. Y, claro, se la ve feliz. No hay más que ver la imagen que colgó en sus redes sociales, sentada en la barandilla de la playa de San Lorenzo, con una sonrisa de oreja a oreja y la iglesia de San Pedro detrás de ella. La noche anterior había sido recibida en su casa familiar por 'Choco', su perro, al que hacía semanas que no veía y que, además, se recupera de una lesión, «una rotura del ligamento de una pata», explicaba la periodista a sus fans a través de Instagram mientras daba un paseo por el 'Solarón' con su mascota.

Antes había pasado por las oficinas de Blue Palm, la marca de ropa de la que es propietaria y con la que, desde Gijón, lleva su espíritu surfero e informal por tiendas de todo el mundo. Se pasó a saludar a sus compañeros, que están ya preparando una nueva colección, y mostró orgullosa la ubicación de su 'cuartel general', al que llamó su «segunda casa». Situada a pocos metros de la Escalerona, comentó mientras mostraba el paisaje playero de Gijón: «Es una gozada». Un mensaje y una foto que pueden ver el millón de seguidores que atesora en esa red social -donde la foto de San Lorenzo sumaba anoche casi 100.000 'likes'- a los que hay que sumar otros 150.000 'followers' en Twitter.

Una importantísima promoción por parte de una gijonesa que siempre presume de ello para una playa que en las últimas semanas ha pasado por momento difíciles, tras los episodios de contaminación que sufrió con las riadas del Piles y el más que evidente daño que puede haber sufrido la imagen turística de la ciudad. «Estoy muy contenta, sigo en Gijón, ya he visto a mis papis, a 'Choco' y ahora voy a ver la nueva colección de ropa con mis compañeros», resumía ayer por la mañana la popular presentadora sobre sus primeras horas de estancia en Gijón. Después, completaba su jornada con un paseo con 'Choco' por el 'Solarón', durante el que explicaba que su perro no está tan activo como solía porque se está recuperando de una intervención en una de sus patas. «Ahora tenemos que tener paciencia para que no corra y por eso tiene que ir atado, con lo que le gusta correr a él», comentaba. Y tras esta breve visita, volverá al trabajo, pero en su horizonte está volver de nuevo a Gijón para descansar en cuanto tenga oportunidad.