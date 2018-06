Lastra: «Hay que dar explicaciones veraces y lanzar debates constructivos» «Si yo fuese de Gijón, diría no me toquen la playa, solucionelo», ha expicado EUROPA PRESS Jueves, 14 junio 2018, 13:54

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra se ha referido este jueves en el Pleno a los vertidos de aguas residuales en la Playa de San Lorenzo en Gijón en respuesta a sendas iniciativas de Ciudadanos y de Podemos y ha indicado que lo que cree que esperan los ciudadanos son «explicaciones veraces, que se les diga la verdad y se de un debate constructivo respecto a la solución a adoptar por si dentro de un mes se vuelve a dar una situación similar».

«Si yo fuese de Gijón, diría no me toquen la playa, solucionelo. Como a la vez soy el consejero no puedo eludir mi ámbito competencial pero ser respetuoso con las competencias municipales», ha dicho Lastra que asegurado que «la playa es un símbolo a preservar por lo que no se puede discutir de forma que se dañe más».

Ha recordado que ha habido problemas en toda Asturias con un episodio en el que no se puede intervenir, como es la lluvia que ha caído y ante esta situación lo que toca es «debatir y ser veraces».

Lastra ha indicado que lo que se hizo fue pedir los resultados de los análisis llevados a cabo por los servicios municipales y en posteriores episodios se recogieron muestras por parte de los servicios de control del Principado de ahí que se conozca el origen y la procedencia de los vertidos. Ha explicado que además se amplió el radio de acción del muestreo para que no de lugar a errores.

Fernando Lastra, que ha agradecido al diputado de Ciudadanos su buen tono a la hora de valorar la posición del Gobierno asturiano, ha insistido en que a partir de ahora lo que toca es «ser constructivos» y dar las explicaciones pertinentes a los ciudadanos.

Preguntado por parte de Podemos respecto a la puesta en marcha de la depuradora del Este, Lastra ha indicado que es una infraestructura de competencia integramente estatal y ha explicado que lo que ha hecho es ponerse en contacto con el nuevo gobierno estatal, igual que lo había hecho con el anterior.

«Ayer oí una información de que el Consejo de Ministros de mañana iba a tomar decisiones al respecto, pero el Gobierno no está en condiciones porque no cuenta siquiera con la estructura para ello», ha explicado Lastra.

Por su parte, Armando Fernández Bartolomé, ha recordado que «Gijón, ye Cimavilla, la playa y el Molinón» por lo que «todos saben que estamos ante un problema político de gran dimensión».

No obstante ha agradecido al consejero que «no hubiese hecho politiqueo con este asunto» frente a la actuación del Gobierno local que actuó de manera irresponsable tratando de negar y dar normalidad a un asunto tan grave.

«Hay una responsabilidad política por parte del Gobierno local de Carmen Moriyón por no haber hecho el pozo de tormentas que hubiese aliviado, tampoco la Confederación Hidrográfica ha hecho los deberes, pero también hay una exigencia política a su gobierno para que se ponga fin al problema del saneamiento que tiene la ciudad de Gijón», ha dicho el diputado de la formación naranja que ha indicado que «llevamos 20 años con el tema de la depuradora».

Por ello ha pedido al Gobierno regional coordinación y que se ponga manos a la obra para poner solución a un problema de más de 20 años que provocan el cabreo y la indignación de los ciudadanos. «Le pido encarecidamente que haga todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir, no sólo por Gijón sino por Asturias y los asturianos», ha dicho.

Desde Podemos, el diputado Héctor Piernavieja, ha indicado que si bien son necesarios los debates constructivos también se hace necesaria la «autocrítica por parte del Gobierno y la asunción de responsabilidades».

Piernavieja ha pedido además que «se deje de tratar a la gente como gilipollas porque la ciudadanía tiene ojos y nariz para ver lo que hay en la playa».