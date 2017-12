«Este libro es fruto de una mentira contada a mi médica de cabecera» José María Suárez Braña. / UCHA Pepín Braña presenta hoy en el Antiguo Instituto 'Hablaré', una recopilación de reflexiones breves de los seis últimos años Ó. P. GIJÓN. Sábado, 30 diciembre 2017, 01:02

Sin apenas tiempo para asimilar el lanzamiento de 'Provocaciones', José María Suárez Braña, más conocido como Pepín, presenta hoy en el Antiguo Instituto, a las 19 horas, su sexto libro, 'Hablaré'. En él, el expresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas recopila reflexiones breves y aforismos recogidos a lo largo de los últimos seis años. «Pasé malas noches en las que me despertaba de madrugada y necesitaba apuntar cosas en la libreta. Muchos de ellos se recogen aquí», apunta Suárez Braña.

Sin embargo, a la hora de fijar un punto de partida, el autor se remonta a la publicación de su primer libro. Una de las personas a las que se lo enseñó fue a su médica de cabecera, que no se entusiasmó mucho con el resultado. «Sí que le gustó mucho el poema que acompañaba al libro, 'Hablaré'. Cuando me preguntó si tenía más producción poética le dije que sí, algo que no era cierto. Podría decirse, por tanto, que este libro es fruto de esa mentira que le conté a mi médica», rememora Suárez Braña.

Respecto a su estructura, las 430 'píldoras' en las que se divide el libro estarán organizadas en cinco bloques temáticos: la vida, el amor, la locura, la amistad y la muerte. «Para ser sincero, la amistad fue lo que más me costó, ya que muchas veces me pregunto cómo hay gente que puede utilizar la amistad en beneficio propio, algo que sale reflejado en algunos textos», explica. En conjunto, el libro será de lectura fácil y abordable desde cualquiera de sus capítulos. En la presentación de hoy estará acompañado de su «amigo y compañero» Miguel Cabanellas, que ofrecerá un pequeño recital de cinco canciones.

¿Y el fútbol? «Eso lo dejo para el próximo libro, que se titulará 'Sin pies ni cabeza'. Ahí voy a meter de todo y trataré de inventar el cubismo en la literatura», destaca Suárez Braña. En este próximo trabajo, además, «mucha gente del fútbol va a salir malparadada, aunque quizás el que más seré yo».