La lista de espera para operarse en Cabueñes creció en casi 400 pacientes en el último año
El hospital logra bajar en 4.930 la cifra de enfermos pendientes de cita, pero no la de pruebas diagnósticas
LAURA FONSECA GIJÓN. Lunes, 28 mayo 2018

Las listas de espera para operarse, acudir al especialista o someterse a una prueba diagnóstica en el Hospital de Cabueñes ofrecen luces y sombras a lo largo del último año, con incrementos en los listados quirúrgicos y de exámenes, y descensos en los de consultas. Entre abril de 2017 y el mismo mes de 2018 (el último del que se han publicado datos) la cifra de pacientes pendientes de una intervención creció en casi 400 casos hasta alcanzar los 3.659 enfermos. El tiempo medio para llegar a los quirófanos del hospital público se mantuvo igual, con 63 días de media en el periodo citado. Sin embargo, aumentó, y mucho, el listado de usuarios que aguardan por una prueba radiológica (TAC, resonancia, colonoscopia, ecografía y mamografía), que sumó un millar de personas más hasta situarse en abril pasado en 4.997 usuarios. Esa bolsa de enfermos creció a un ritmo de 416 más cada mes, el equivalente a trece más cada día.

Los datos hasta el pasado abril daban cuenta de 3.659 pacientes aguardando por una operación. En abril, Cabueñes logró erradicar la bolsa de pacientes con demoras de más de un semestre, que un mes antes, en marzo, acumulaba 23 casos. Según estimaciones del gerente del Área Sanitaria V, Miguel Rodríguez, esta circunstancia, la de no contar ya con esperas quirúrgicas de más de 180 días, muy probablemente se repita también en mayo.

El balance del Servicio de Salud del Principado revela que de las 3.659 personas que están a la cola para ser intervenidas de algún proceso patológico en el hospital gijonés, 339 han sido retiradas temporalmente de la lista por circunstancias clínicas. Otras 96 han perdido su garantía de demora tras rechazar acudir a un centro alternativo que les fue ofertado como opción ante la demora de Cabueñes, argumenta la Consejería de Sanidad.

Las especialidades con más enfermos en espera son traumatología, con 1.010 personas y oftalmología, con 867. La mayor demora la sufren los enfermos que tienen que operarse de hemorroides, donde el tiempo medio de tardanza es de 97 días; los que padecen un tumor benigno de próstata, 83 días, y quienes se enfrentan a una hernia de disco, 82 días. Para ser intervenido de cataratas, uno de los procesos con mayor demanda en el Área Sanitaria V, hay 71 días de espera de media. Las áreas que muestran más agilidad en la gestión de sus tiempos de atención son cirugía vascular, con 19 días, y dermatología, con 23. Mejoró mucho también la demora en prótesis de rodilla y de cadera, donde la tardanza, de media, bajó a poco más de dos meses.

Más información La demora máxima está en cálculos biliares: 179 días

72 días para una colonoscopia

Hasta aquí, el plano quirúrgico. En materia de radiología, los datos de abril aún no dejan ver los buenos resultados que el hospital aspira a lograr con la incorporación de una segunda resonancia magnética, estrenada en Cabueñes hace unos meses. A finales de abril, el hospital tenía en espera para las principales pruebas diagnósticas a un mayor volumen de pacientes que doce meses atrás. Hablamos de ecografías (2.595 pacientes), TAC (811) colonoscopias (808 enfermos), resonancia magnética (680) y mamografías (103). En total, 4.997 enfermos, una cifra que contrasta con los 3.858 que había en abril de 2017. Sobre este punto, el gerente del Área V precisó que los plazos de espera en pruebas, que no aparecen en los datos que la consejería hace públicos cada mes, «ya muestran mejoría». En abril, según las cifras facilitadas por la gerencia, la demora media para una colonoscopia estaba en 72 días, «una ratio que aún debemos bajar más», matiza Miguel Rodríguez; la de ecografías se redujo a 44 días; la de un TAC a 41 y la de la resonancia a 28.

46 días para el especialista

El mejor comportamiento en materia de demoras está en las consultas con los especialistas, donde Cabueñes ha logrado reducir tanto la cifra de enfermos en espera como la tardanza para lograr una cita. En abril pasado eran 10.605 las personas que aguardaban por una consulta, lo que supone una reducción de 4.930 pacientes con respecto a abril de 2017. Menos pacientes y también menos días de espera. En concreto, 20 días menos. Quienes estén pendientes de acudir al médico especialista deberían aguardar, de media 46 días, lo que contrasta con los 66 que había doce meses atrás.

Consultado sobre este punto, el gerente atribuye esta reducción a «una mejor gestión de las agendas, ya que el volumen de actividad realizado es similar en ambos meses». Con todo, las demoras varían, y mucho, en función de la especialidad. La que acumula mayor espera es la de anestesia, con 93 días de espera media (en 2017 tenía 132). Esta elevada tardanza viene motivada en gran parte por la consulta de la unidad del dolor, que, señaló Miguel Rodríguez, «tiene una gran demanda y a la que derivan pacientes que no reúnen el perfil para ser vistos en esta consulta. Creemos que hay una sobrederivación y es algo en lo que debemos trabajar para intentar corregir». No obstante, es diferente la valoración que hacen desde el propio servicio de anestesia, que la semana pasada alertó a través de un escrito de la falta de personal. Cabueñes, afirman, dispone de 25 anestesistas, «la misma plantilla de hace veinte años». Donde menos se espera es en oncología, que no tiene demoras, y hematología, con apenas siete días.

1.278 enfermos en Jove

El Hospital de Jove, centro concertado por Sanidad, también ha visto crecer la cifra de personas que aguardan por una operación, aunque de manera muy tenue. En abril había en esa circunstancias 1.278 personas frente a las 1.225 de un año atrás. La tardanza para una intervención está aquí en 70 días, una semana más que en Cabueñes. Los procesos donde más se espera son cirugía vascular, con 92 días, y juanetes, con 96 días.