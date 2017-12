IU llamará a la movilización ciudadana si no se suprime la barrera ferroviaria Aurelio Martín señala que el emplazamiento de la estación no debe centrar el debate ya que el objetivo del plan es el soterramiento de las vías P. LAMADRID GIJÓN. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:05

El portavoz del grupo municipal de IU, Aurelio Martín, anunció ayer que su partido hará un llamamiento para que los gijoneses se movilicen «si el plan de vías no tiene una solución razonable». Es decir, si el Ministerio de Fomento no acepta que los raíles se soterren hasta la zona oeste para eliminar la barrera ferroviaria. Una medida imprescindible para cohesionar «social y territorialmente» la ciudad. En este sentido, criticó que el debate entre las administraciones que integran Gijón al Norte se centre en el emplazamiento de la terminal intermodal y no en el verdadero objetivo del plan de vías, que es el soterramiento. «La estación es solo una consecuencia», no el aspecto principal de la operación urbanística, destacó. Asimismo, Martín aseguró que «a IU no le valdría un muro disfrazado de vegetación», en alusión a los resultados que se obtendrían con una excavación en trinchera, la solución técnica que baraja Fomento y con la que no está de acuerdo el Ayuntamiento, que defiende el uso de una tuneladora.

Obras del metrotrén

También instó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a que su departamento inicie las obras relacionadas con el metrotrén, tanto las necesarias para la adecuación del túnel como las que requieren las estaciones. «Es el ministro que más promete de la historia reciente de España». «Podría estar en cualquier cabalgata de Reyes», ironizó, por los aparentes regalos en forma de proyectos millonarios que reparte por el país.

El portavoz de IU también se refirió a las declaraciones realizadas por el secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, en una entrevista concedida a este periódico, respecto a la llegada del AVE a Pola de Lena en esta legislatura. Martín afeó que ahora proponga que la estación de largo recorrido se instale en la capital lenense, lo que acarrearía transbordos para los viajeros con destino a Oviedo y Gijón.