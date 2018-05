La obligación de asumir los costes de los locales cedidos crea inquietud entre las asociaciones Bajo municipal en Puerto de Cerredo, uno de los emplazamientos donde se han ofrecido locales libres en la última convocatoria abierta a las asociaciones. / JOSÉ SIMAL El Ayuntamiento promete una aplicación gradual de la ordenanza que regula su uso y estudiar «caso por caso» la situación de las entidades afectadas IVÁN VILLAR Gijón Jueves, 17 mayo 2018, 02:49

El 3 de mayo concluyó la moratoria de un año para que las asociaciones que ocupan espacios municipales se adapten a la ordenanza de cesión de locales aprobada hace un año. Esta norma unifica los criterios y condiciones de cesión, que antes dependían de los acuerdos particulares alcanzados por cada una de ellas con el Ayuntamiento. Y establece entre otras obligaciones que las entidades se hagan cargo del abono de todos los suministros (agua, electricidad, teléfono, etcétera) y del coste de limpieza y mantenimiento de los locales que ocupan, bien en solitario o de forma conjunta cuando el uso del espacio sea compartido entre varias.

Algunas de las asociaciones ya lo hacían porque venía así establecido en el acuerdo de cesión alcanzado en su momento con el Ayuntamiento, pero para otras se trata de un nuevo requisito que puede llegar a comprometer su economía. Ante la inquietud que el final de la moratoria está generando entre las entidades afectadas, el equipo de gobierno prometió ayer en la comisión de Hacienda estudiar esta situación «caso por caso» y una aplicación «gradual» de lo establecido en la ordenanza.

El PSOE pidió mantener las condiciones previas a las que ya los ocupaban antes de la nueva norma

La concejala Ana Braña informó de que 148 entidades que ocupaban locales antes de la entrada en vigor de la ordenanza han pedido una prórroga de sus respectivas cesiones, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria de la misma. Hasta el momento, sin embargo, aún no se ha resuelto ninguna. «Ni parece que lo vayan a hacer», apuntó tras la comisión la concejala socialista Marina Pineda. El PSOE había registrado una batería de preguntas para conocer, entre otras cuestiones, qué entidades han visto modificadas las condiciones de uso de los locales que ya tenían cedidos antes de la nueva ordenanza y cómo va a compensar el Ayuntamiento a las que hayan visto aumentados sus gastos a causa del cambio de condiciones.

«Lo único que ha hecho Foro es reconocer que no está aplicando la norma que ellos mismos aprobaron y que ni sabe cómo lo va a hacer», criticó la edil socialista. Pineda recordó que su grupo no apoyó esta ordenanza y que en el Pleno en el que se votó su aprobación presentó una enmienda, rechazada por el resto de formaciones, en la que proponía que las asociaciones que ya tenían un local cedido con anterioridad mantuvieran las mismas condiciones que regían antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que, por tanto, esta solo fuese de aplicación a las cesiones aprobadas con posterioridad. «Ya advertimos entonces de los problemas que se iban a generar a las entidades, que van a tener que asumir obligaciones cuyo coste irá en detrimento de las actividades que venían realizando hasta ahora. Los grupos que respaldaron la ordenanza prefirieron ignorarlo, pero ahora el propio equipo de gobierno admite que hay un problema que no sabe cómo resolver. Se limita a decir que ha estado hablando con las asociaciones y que se dará un tiempo para estudiar la situación», lamentó la concejala.

Situación precaria

También se mostró muy crítico el portavoz del PP, Pablo González, quien advirtió de la «precaria situación» en la que se encuentran ya muchas asociaciones. Puso como ejemplo a la asociación de pensionistas de Roces, que ocupa un local municipal en Salvador Allende y que recientemente contactó con los grupos municipales «como última esperanza para no tener que echar el cierre». Según explicó, «aún no han cobrado las ayudas municipales que debían llegarles vía convenio, según el Ayuntamiento por problemas presupuestarios, y no tienen fondos para afrontar el próximo recibo de la luz. ¿Qué va a pasar con todos los colectivos que hasta ahora tenían cubiertos los gastos de suministros si no llegan a todo? Vemos bien que el Ayuntamiento deje de pagarlos, pero que garantice el dinero a las asociaciones».

González consideró «una irresponsabilidad tremenda la quiebra en los recursos que le vamos a crear a muchas entidades» y anunció que su grupo «pedirá que se paralice la aplicación de este apartado de la ordenanza». Recordó que la medida «afecta a un elevado número de asociaciones juveniles, deportivas, sociales y de pensionistas, entre las que se está creando una alarma importante. Foro asegura que estudiará este problema de manera selectiva, caso a caso, para no hacerles rabiar. Pero tendrían que haberlo hecho primero». Añadió que «si el equipo de gobierno dice que no hay dinero para compensar a estas entidades, que lo pinte, porque el Ayuntamiento sí tiene recursos»