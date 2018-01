Lucía Rodríguez Olay, séptima mejor docente de España Lucía Rodríguez Olay. / D. MORA Educa Abanca distingue a es profesora, de los Jesuitas, entre las más brillantes de la ESO E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 11 enero 2018, 02:35

Lucía Rodríguez Olay, profesora de Lengua y Literatura del colegio de la Inmaculada de Gijón, ha sido elegida como la séptima mejor docente de España en la categoría de Secundaria. Antiguos alumnos, compañeros y familias presentaron su candidatura a los premios que convoca la plataforma educativa Educa en colaboración con obra social de Abanca y MIAC (Maestros Innovadores-Alumnos Competentes) para seleccionar al mejor profesor de España en diferentes niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Universidad). Rodríguez Olay superó todos los cortes dentro de un certamen que recibió 1.300 propuestas en total. Quedó primero entre los 327 mejores (entre los que había seis profesores asturianos más) y su nombre también apareció entre los diez finalistas de Secundaria, siendo la única de toda la comunidad autónoma en llegar a la final.

Ayer, la organización dio a conocer las puntuaciones, que se han regido por una serie de baremos como la calidad docente, la investigación y transferencia de conocimientos, la proyección del docente dentro de la sociedad, su formación y reciclaje, la transmisión de valores y la innovacion y el uso de las nuevas tecnologías. Y le otorgó 72 puntos, lo que la sitúa en séptima posición dentro de su categoría. En primer lugar, con 103, quedó una tocaya suya: Lucía Esther Quintero González, profesora de Educación Física en el IES Punta Larga, situado en Güímar (Santa Cruz de Tenerife). En segunda posición, con 88 puntos, se situó Rafael Bailón Ruiz,del IES Ribera del Fardes, de Perullena (Granada) y en tercero, Pablo Poó Gallardo, del IES Padre Poveda, de Guadix (Granada).

Nada más conocer el resultado, Rodríguez Olay -que también es profesora asociada en la Facultad de Formación del Profesorado- señaló sentirse «muy contenta y orgullosa por haber llegado hasta aquí» en un proceso que ha estado muy reñido. No en vano, entre el cuarto clasificado (79 puntos) y ella apenas hay cinco de diferencia. «Ha sido muy enriquecedor conocer a compañeros de toda España. He aprendido muchísimo y todo lo que me llevo es gratificante».

Asistirá, como finalista, al primer congreso mundial de Educación, que se celebrará en La Coruña entre los días 22 y 24 de febrero y en una gala le será entregado su diploma acreditativo. Previamente, ha colaborado con la organización en un libro cooperativo de buenas prácticas, muy pegado al aula y nada teórico. Explica cómo aplica en clase la inteligencia emocional, el autoconocimiento en Secundaria, en la Inmaculada, y en FP, en el Revillagigedo.