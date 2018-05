«Mi madre llevaba con orgullo haber sido la primera en dar a luz en el hospital» María Antonia Costales nació en Cabueñes el 8 de agosto de 1968 a las 0.25 horas | La gijonesa, que vino al mundo la noche en que Cabueñes se estrenaba como maternidad, es periodista y vive en Madrid LAURA FONSECA GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 01:49

Dar a luz con todo el hospital y el personal a su disposición cuan duquesa de Cambridge. Es lo que le ocurrió a María Luisa Piñera, la gijonesa de 31 años que por cuestiones del azar se convertiría en la primera parturienta de Cabueñes en un tórrido agosto de 1968. La que ahora resulta ser una feliz anécdota, que María Luisa «llevó con muchísimo orgullo durante toda su vida», relata su hija y a la postre primera nacida en Cabueñes María Antonia Costales, arrancó más bien como un disgusto. «Cuando el tocólogo le dijo que tenía que ir a Cabueñes, a la nueva residencia sanitaria, porque ese día, 7 de agosto de 1968, el Hospital de Jove dejaba de atender partos a partir del mediodía, pilló un disgusto de narices».

Y eso que María Luisa era una joven muy tranquila, hasta el punto de que un día antes de romper aguas, el 6 de agosto, «había estado en el desfile de carrozas que entonces se celebraba en Gijón con motivo del Día de Asturias». Había ido con su cuñada, que al verla con tanta barriga «se puso atacadísima de los nervios». Fue de hecho quien la obligó a ir al día siguiente al médico y, de ahí, al novísimo Cabueñes, «adonde creo que subieron en taxi porque de aquélla no había autobuses ni nada».

A la puerta de ese Cabueñes desconocido y enorme, que se estrenaba como maternidad y «en cuyos alrededores solo había praos», la esperaba todo el séquito del hospital. «Recuerdo que mi madre contaba que se había sorprendido muchísimo porque salió a recibirla todo el personal, parecía una estrella de cine», recuerda entre risas su hija. Pero María Antonia, la segunda hija de María Luisa Piñera y Rosendo Costales (que debió echar mano de una bicicleta para subir una vez acabado el turno en Ensidesa), tardó varias horas en darse a conocer. «El parto duró muchísimo. Mi madre llegó después del mediodía a Cabueñes pero yo no salí hasta las 0.25 del día 8. Le dí un poco la lata, parece ser». María Antonia fue la segunda hija del matrimonio, que ya contaba con Begoña, entonce, de 8 años. El parto de María Luisa, apuntan desde el servicio de Ginecología de Cabueñes, fue atendido por cuatro matronas, nada más y nada menos. Fueron Ana Araceli, Nieves Cardo, Marisa López y Oliva Zapico.

«Es gracioso haber sido la primera que da a luz y el primer bebé de un hospital», confiesa María Antonia. Pero no siempre fue así. «Cuando era cría me causaba gracia, porque fardaba en el cole, sobre todo cuando nos llevaron de excursión a la hemeroteca y nos hicieron buscar los ejemplares de los días de nuestros nacimientos. Al verme a toda página mis compañeros alucinaron, pero cuando fui adolescente ya no me molaba tanto, me daba vergüenza», confiesa.

Su madre, María Luisa, sin embargo, lo contaba a todo el mundo. «Siempre guardó los recortes de EL COMERCIO en el que aparecía la noticia, no solo de mi nacimiento, sino de cuando le entregaron una canastilla y una medalla». Falleció el pasado diciembre víctima de un cáncer. «Le habría encantado festejar el cincuentenario del hospital. Recuerdo que cuando se cumplieron los 25 años la invitaron a los actos y a una espicha, y estaba feliz como una perdiz», rememora emocionada su hija.

La historia número 1

María Antonia, periodista de profesión reciclada ahora en redes sociales, reside desde hace años en Madrid, aunque pasó toda su infancia y su adolescencia en El Llano. «Me fui a estudiar Periodismo en La Complutense aprovechando que mi hermana ya vivía allí». Ahora viene poco por Gijón. «La última temporada, con mi madre enferma, fue muy dura. Mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo cuidándola. Fue una etapa muy triste», apunta. Pero prefiere hacer gala del optimismo de su madre y vuelve a las anécdotas y a los recuerdos jocosos. «Sé, por ejemplo, que el 15 de agosto de 1968 nacieron las primeras gemelas de Cabueñes, Marta y Rosa, que luego fueron compañeras mías en el cole. Ya ves que Gijón es como un pañuelo». O cuando su madre recibía muchas cartas y llamadas de Cabueñes con citaciones que no eran para ella. «Tenía la historia número 1, que en el hospital utilizaban un poco de cajón desastre. Un día llegó una del urólogo, y dijimos, va a ser que no».