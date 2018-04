'Makelele', condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Sonia Meléndez

Abdou Ndiaye, ‘Makelele’, ha sido condenado a 18 de cárcel por el asesinato de la hostelera gijonesa Sonia Meléndez Mitre. Único detenido por el crimen, fue juzgado por el Tribunal del Jurado y declarado culpable. El veredicto, que se conoció el pasado día 19, no solo consideró probado el asesinato, sino que lo llevó a cabo «con un plan previamente urdido, aprovechándose de su corpulencia y sin que la víctima tuviese posibilidad de defensa».

Durante el juicio, 'Makelele', que también deberá hacer frente al pago de una indemnización de 210.000 euros a la familia de Sonia, negó los cargos. Incluso al ejercer su derecho a la última palabra aseveró. «Yo no la maté». Con todo, el veredicto se ajustó a lo mantenido por la acusación particular, que consideraba los hechos, acaecidos el 16 de julio de 2015, como asesinato y mantenía que había existido alevosía, ya que la hostelera, de 48 años, no tuvo posibilidad de defenderse cuando fue atacada en su propio domicilio del barrio de El Lauredal.

Sonia Meléndez Mitre murió por estrangulamiento y aplastamiento del pecho. En el cadáver fueron encontrados restos de semen de Abdou Ndiaye, ‘Makelele’. Otra de las pruebas de cargo que pesaban contra él era el posicionamiento de su teléfono móvil en el entorno de la casa de la víctima, adonde aseguró no haber acudido el día de autos.