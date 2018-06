La bandera verde ondea en San Lorenzo mientras sigue la polémica de la depuración

La bandera verde regresó ayer a la playa de San Lorenzo. Una enseña que izaba el equipo de Salvamento minutos antes de las once y que implica, en este caso, que las aguas vuelven a ser aptas para el baño después de que se registraran varios vertidos en la bahía gijonesa. Si bien el Ayuntamiento se había comprometido a cerrar la playa durante dos días cuando se produjeran fuertes lluvias y hubiera mar en calma, finalmente, a pesar de las precipitaciones caídas el sábado, parece que no fue necesario. Al menos, no se tomó esa decisión.

Los gijoneses, y también quienes visitaban la zona, vivieron con cierto recelo la apertura al baño, excepto los surfistas que estaban «impacientes» por ver la bandera verde ondeando. «El agua ya estaba bien el sábado y hoy (por ayer) está perfecta, turbia por las lluvias, pero nada más», indicó Daniel Aznar, propietario de una de las escuelas de surf de Gijón incluidas en la comisión de seguimiento y control de San Lorenzo.

La aparición de vertidos estos últimos días, asimismo, mantiene en alerta al sector turístico, que se muestra preocupado ante un problema que, asegura, ya viene de largo y podría «afectar gravemente» a los resultados de la temporada de verano que, añaden, comenzará a partir de la noche de San Juan, el próximo 23 de junio. «No es la mejor imagen para la ciudad. Si hay gente de fuera de Asturias planteándose elegir Gijón como destino para sus vacaciones, se lo pensará dos veces al ver los últimos acontecimientos. Irán a otros sitios de la región como Llanes o Salinas y eso nos perjudicaría muchísimo», explicó Óscar Gavino, de la Unión de Hosteleros.

En términos similares se expresaba Germán Heredia, presidente de la Unión de Comerciantes, quien señaló que «es una situación muy preocupante, especialmente, porque no es algo nuevo. No es normal que cada vez que haya un diluvio, San Lorenzo se vea afectada de esta manera. El problema del saneamiento requiere soluciones ya». La gerente del colectivo que preside Heredia, Carmen Moreno, añadió que «esperamos que esto se quede solo en un mal recuerdo y no tengamos que lamentar consecuencias en el sector». Hosteleros y comerciantes confían en que la llegada del buen tiempo ponga fin a la cadena de vertidos en San Lorenzo, pero inciden en la necesidad de finalizar los trámites para poner en marcha la depuradora del este y construir el pozo de tormentas en el parque de los Hermanos Castro. «Hasta ahora no ha habido repercusiones en el turismo, pero estamos en el punto de salida de la campaña de verano y urgen estas medidas», recalcó Javier Martínez, portavoz de Otea y consejero del grupo Gavia.

El grupo municipal Ciudadanos reclamó información actualizada sobre la calidad de las aguas en la web municipal. «Ocultando información, solo aumentan la desconfianza», señaló el portavoz José Carlos Fernández Sarasola.

«Otra rata muerta»

Los ecologistas, por su parte, criticaban que se decidiera izar la bandera verde. Y es que aseguraron que ayer apareció al menos una rata muerta entre las escaleras 9 y 10. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, indicó que «en plena campaña de desratización, estos animales se mueren en los colectores y una parte de ellos acaba en el Piles y el resto en la playa».