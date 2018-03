«Queremos una Asturias industrial, pero con respeto al medio ambiente» Representantes de la plataforma 'Asturies por un aire sano', con el cartel de la manifestación. / AURELIO FLÓREZ La plataforma contra la contaminación llama a la ciudadanía a participar en su manifestación de mañana, en la que estará la alcaldesa de Gijón IVÁN VILLAR Gijón Sábado, 17 marzo 2018, 03:51

«Creemos que puede ser un punto de inflexión». La plataforma 'Asturies por un aire sano', que agrupa a organizaciones ecologistas, vecinales y sociales de varios concejos de la zona centro, ha convocado para mañana en Gijón una manifestación en la que espera lograr una masiva participación de la ciudadanía, «porque solo aumentando la presión y la movilización podremos hacer frente al gran problema de contaminación que sufrimos los asturianos».

La marcha, que partirá al mediodía del paseo de Begoña y terminará con la lectura de un manifiesto en la plaza mayor, cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos e incluso la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, confirmó ayer su presencia en la protesta. Adrián Arias, presidente de la federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana y que en la presentación de ayer ejerció de portavoz de la plataforma, lamentó que el PSOE «sistemáticamente se haya abstenido o votado en contra» de las mociones de apoyo a esta protesta presentada en varios ayuntamientos. Aseguró «no entender» que la Federación Socialista Asturiana argumente para ello que está de acuerdo con el fondo de la manifestación pero no con su eslogan -'Asturies Paraísu Contamináu'- e indicó que «quizá en otra época el PSOE cambiaba lemas de movilizaciones, pero en esta ocasión no, porque es el que ha escogido la organización y se fundamenta en lo que denuncian los vecinos. Es una consigna que cada vez está más en la calle y no se inventa para dañar a Asturias. Quienes la dañan son las nubes contaminantes».

Arias también aseguró echar en falta el apoyo de las principales centrales sindicales, e hizo un llamamiento a los trabajadores a participar en la manifestación «porque también son vecinos que respiran este aire contaminado». Aseguró que no debe existir ninguna «dicotomía» entre puestos de trabajo y salud y advirtió que el empleo en el sector industrial no se defiende «con instalaciones decadentes ni procesos industriales obsoletos». En este sentido señaló que «apostamos por un futuro industrial para Asturias, pero no a cualquier precio, porque no hay empleo que valga la vida de ninguna persona. Debe pasar por la innovación, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente».

Más allá de las críticas a la contaminación de origen industrial, la plataforma reclama medidas en materia de movilidad orientadas a la promoción de medios de transporte como el ferrocarril y la bicicleta. También un plan de residuos «que favorezca el reciclaje y descarte modelos de incineración integral o en instalaciones industriales». La protesta pondrá el foco en la responsabilidad de las administraciones, «que deben hacer más de lo que están haciendo para luchar contra la contaminación» y abandonar posturas «de connivencia o pasotismo». Arias señaló que «aún nadie nos ha respondido al enigma de por qué en varias estaciones de medición se disparan las partículas tras las dos de la madrugada».