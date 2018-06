«Yo no encabezaré la moción; Aurelio Martín puede ser el candidato»

Mario Súarez del Fueyo resultó reelegido secretario general de Podemos Gijón para los próximos dos años, con el respaldo del 54,77% de los votantes. Anuncia para «el lunes o el martes» la primera reunión del nuevo consejo ciudadano, en la que se pondrán sobre la mesa dos cuestiones clave: el apoyo a las modificaciones presupuestarias consensuadas ayer con PSOE e IU y «el pilotaje de la moción de censura». Sobre este asunto, remarca que la palabra definitiva sobre la posición del partido la tendrá una asamblea que debe celebrarse «en un tiempo relativamente corto», para dejarlo todo resuelto «en la primera quincena de julio».

-¿Esperaba un resultado así?

-Al no tener un censo, no conocer la gente y haber una votación telemática, el resultado siempre es incierto. Para mí lo fundamental era que la opción que encabezaba fuera la ganadora. Podríamos discutir sobre los márgenes, pero es un buen resultado. Y la participación, aunque menor que hace tres años porque la obligación de subir el DNI hizo retraer el voto de alguna gente, ha sido de las más altas del país. Recientemente en las primarias de otro partido en Gijón votaron 770. También es reseñable que las cuatro personas más votadas al consejo hayan sido mujeres.

-Con un 54% de los votos, ¿se puede decir que Podemos está partido por la mitad?

-Sencillamente refleja que hay gente que prefería otra candidatura. Una vez resuelto eso democráticamente, lo que hay que hacer es navegar todos en la misma dirección. En las primarias de hace tres años el resultado fue parecido. Tuve el 53%.

-Pero eran un partido nuevo. Ahora se trataba de avalar su gestión.

-Y considero que con este resultado está avalada. Lo que introduce es un elemento de autocrítica que ya hicimos, sobre la necesidad de trabajar más organizativamente y vincular más Podemos y su círculo al tejido social y asociativo de Gijón.

-¿Va a haber más participación?

-En Podemos todas las decisiones importantes se toman con la participación de los inscritos. Por supuesto, vamos a reforzarlo más y potenciar la participación en la medida de lo posible, para que sea una participación real y con mucha gente en los movimientos y asambleas. También a través de los grupos de trabajo.

-¿Habrá cambios organizativos?

-Aún no hemos entrado en eso. Sí crearemos una comisión de coordinación dentro del consejo ciudadano, con ocho personas.

-¿Con presencia proporcional de las dos candidaturas?

-No está decidida la representación, veremos cómo se compone. Pero sí tenemos la voluntad de que la otra candidatura lleve áreas específicas del consejo ciudadano, dependiendo de los perfiles de las personas que la componen. Les tendemos la mano para trabajar conjuntamente por Gijón como una sola voz.

-¿El resultado de las primarias acerca o aleja la posibilidad de una moción de censura?

-Ni una cosa ni otra. La sitúa en el mismo lugar. El gobierno de Foro está agotado políticamente y hay que cambiarlo. Si llegamos a un acuerdo y podemos ahora, pues ahora. Si no, en 2019. Veremos qué análisis hace el nuevo consejo.

-¿Pero cree que Carmen Moriyón puede haber recibido con alivio este resultado?

-En la campaña se extendió un mantra con intención puramente electoral, que era que nosotros no éramos favorables a la moción de censura y la otra candidatura sí. Pero hubiera ganado una candidatura u otra, los problemas a los que se debe enfrentar el consejo ciudadano son los mismos: qué se hará en esos nueve o diez meses de gobierno y quién encabeza la moción. Veremos qué tenemos en común los grupos para la construcción de la ciudad, y en base a lo que se proponga actuaremos.

-¿Apoyarían a un candidato socialista?

-Yo ya he dicho que no voy a encabezar la candidatura. No tengo el más mínimo interés personal. Pero defenderé en el consejo ciudadano y la asamblea que lo haga alguien del espacio político de Unidas Podemos, que compartimos Podemos e IU.

-¿Aurelio Martín?

-Puede ser un candidato, perfectamente. Si yo no lo soy, él es la otra cabeza de ese espacio.