Mario Suárez insiste en su «responsabilidad» de cerrar las primarias «sin injerencias» antes de negociar la moción de censura en Gijón 00:45 Mario Suárez atiende a los medios antes de su visita a la Casa Sindical de Gijón. / JORGE PETEIRO Enmarca la propuesta de IU en la confluencia con Podemos para las próximas elecciones y apunta que ambas fuerzas suman más concejales que los socialistas AIDA COLLADO Gijón Miércoles, 6 junio 2018, 13:28

El secretario general de Xixón Sí Puede se ha mostrado esta mañana firme en su convicción de que el partido no debe lanzarse a la negociación de la moción de censura a Foro planteada por Izquierda Unida, antes de que su proceso de primarias concluya, el próximo día 21. De este modo respondía a su oponente en el procedimiento interno para liderar el partido, Verónica Rodríguez, quien ayer por la tarde sugirió una consulta previa a la asamblea, así como que fuesen ambos candidatos quienes se sentasen a la mesa de negociación con las otras fuerzas de la izquierda gijonesa para ir avanzando en el debate, sin que la situación particular de la formación afecte a «los intereses de la ciudadanía». Ante esto, Suárez ha insistido en que «cada uno, en esta organización, tiene la resonsabilidad que le corresponde» y la suya, como secretario general en funciones del partido en Gijón y portavoz del grupo municipal es «llevar a Podemos a unas primarias con los menos ruidos y estridencias posibles», para que haya «unos órganos democráticamente elegidos para tomar las decisiones pertinentes».

Así, ha confirmado su intención de evitar «injerencias», a la vez que ha recordado que, por el momento, no han escuchado la propuesta de IU ni saben «en qué consiste el programa, las actividades, el cronograma de actuaciones...». Xixón Sí Puede mantiene, de este modo, «la misma posición que ayer». Porque lo contrario, señala Suárez del Fueyo, «sería una irresponsabilidad. Ningún partido haría eso».

También ha respondido a los socialistas, cuyo secretario general en Gijón, Iván Fernández Ardura, apelaba ayer a la «lógica» de que la Alcaldía recayese en el partido más votado. En este sentido, Suárez quiso enmarcar una vez más la moción de censura «en el cuadro general de Unidas Podemos, que acaba de ser firmada entre IU, Equo y Podemos». Porque si no está ambientada en esa coalión, espetó, «tendría poca coherencia» plantear una iniciativa como la presentada por Izquierda Unida para tumbar a Foro. Y apelando a esa confluencia, dijo, «los problemas matemáticos podemos enfocarlos como queramos. Seis más dos son más que siete», ha evidenciado en referencia a la suma de los ediles de XSP e IU, con respecto a los del PSOE. No ha querido entrar más en cuestiones aritméticas, pero sí ha lanzado un último mensaje, aviso a navegantes: «Cinco son menos que seis, solo a 32 kilómetros de la ciudad», trayendo a colación la situación municipal de Oviedo, donde el alcalde es el socialista Wenceslao López y no Ana Taboada, aunque el partido con más ediles es Somos.

Suárez no ha querido ir más allá: primero, «vamos a ver el programa, las candidaturas y, a partir de ahí, será el próximo consejo ciudadano el que decida».

«Compromiso y responsabilidad»

Tras las declaraciones de Suárez del Fueyo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José María Pérez, ha querido hacer hincapié en que la ciudad está en una situación «lo suficientemente delicada como para que las cuestiones de protagonismos personales o las disputas sobre asuntos de este tenor ocupen espacio. No deberían hacerlo».

Defendió que «abordar la situación que tiene Gijón hoy exige compromiso y responsabilidad». Y urgió el análisis municipal para «ver si compartimos el diagnóstico y tomar decisiones». En Gijón, ha lamentado, «hay un gobierno ineficaz, que gestiona mal los recursos y está llevando a la ciudad a una situación muy complicada, muy comprometida». Y por eso mismo, ha pedido a las «otras fuerzas que compartan este análisis que en vez de hablar de esas cosas se sumen a analizar situación y buscar soluciones».