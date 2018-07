«Las mayores aportaciones del PGO han salido de la izquierda» Aurelio Martín, el pasado viernes, en la plaza Mayor. / ARNALDO GARCÍA Aurelio Martín, portavoz municipal de IU: «Un plan general no se reforma todos los días. Que el centro-derecha diga que va a deshacer cosas si gobierna no nos preocupa en exceso» MARCOS MORO GIJÓN. Lunes, 2 julio 2018, 00:39

El portavoz de IU ha sido presentado por el equipo de gobierno como uno de los arquitectos, junto con David Alonso de Xixón Sí Puede, que han fraguado el consenso político que devolverá a finales de año la seguridad jurídica al urbanismo gijonés. Aurelio Martín defiende que es compatible esa actitud para llegar a acuerdos de interés general con el intento de cambio de gobierno para desalojar a Foro que lidera.

-¿Cómo se concilia el poder estar ante la antesala de una moción de censura con el consenso tan amplio conseguido para aprobar el PGO?

-Porque creemos que más allá de las diferencias legítimas que tenemos los partidos, estamos obligados a consensuar en los grandes temas de ciudad. Es más, si no sale la moción de censura, siempre que haya un tema estratégico intentaremos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en el caso del plan de vías. Estamos muy satisfechos que se haya hecho con el PGO y lo volveríamos a hacer.

-En función de lo que pase con la moción, ¿teme que se frustre el acuerdo con Foro para destinar 200 millones a fachadas y barrios degradados en los próximos diez años?

-En esos 200 millones irían ayudas de otras administraciones, pero es cierto que me preocupa lo que puede pasar con este plan de barrios gobierne quien gobierne. Tenemos también el plan de movilidad, el plan de vías o la ordenanza de accesibilidad, que tienen todos asignadas cantidades económicas importantes. Nos da la sensación de que hasta ahora se han ido aprobando cosas con un nivel de inversión potente por parte de este equipo de gobierno sin tener en cuenta si éstas respondían a la situación económica y a la previsión de ingresos del Ayuntamiento. Y eso, además, con un plan financiero encima de la mesa.

-¿Qué opina del documento de aprobación provisional?

-Ha habido cambios porque se ha asumido un porcentaje no despreciable de alegaciones (el 47 %), pero creemos que los grandes objetivos del plan se mantienen. La versión que acaba de aprobarse tiene poco que ver con el plan original con el que presentó el equipo de gobierno. Eso el propio Fernando Couto lo reconoce. Nadie se podrá quejar porque ha habido aportaciones de todos los grupos. Eso es lo que lo hace un poco de todos. Es un plan que responde a la pluralidad de la Corporación pero, no nos engañemos, también a la pluralidad de la ciudad. Gijón es una ciudad muy mixta desde el ámbito político, social y cultural. Estoy convencido de que éste es un plan que no solo tiene un amplio consenso entre los partidos políticos, sino también de los ciudadanos.

-¿Ven alguna costura suelta en el plan general por la que algún particular o colectivo pueda tratar de tumbarlo?

-Puede haber casos, pero quizás de carácter individual. Demandas de fuerte contenido social, como pudo haber otras veces, no veo motivos aparentes, porque se han ido integrando con mano izquierda. Por ejemplo por nuestra parte el urbanizable del Infanzón lo hubiéramos suprimido, pero en aras del consenso y porque el equipo de gobierno nos avisó de que podía haber consecuencias patrimoniales, renunciamos a que se quitara. Dicho esto, existen hasta manuales de cómo anular un plan urbanístico. Me lo enseñó el secretario municipal.

-¿Con qué cuestiones que se han corregido con las alegaciones se siente IU más identificada?

-Nos ha parecido muy importante dejar claro y poner límite a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevos centros comerciales en la entrada a la ciudad por Porceyo y en La Calzada aceptando las alegaciones de la Unión de Comerciantes. Nos parece un elemento clave proteger al pequeño y mediano comercio en todo lo que pudiese haber de duda sobre esa materia en el plan.

-¿Y respecto a los contenidos generales del documento?

-La gran apuesta que se hace por la rehabilitación, aunque también prevemos el crecimiento con una reserva estratégica en el entorno de la A-8 que antes formaba parte de un urbanizable. Va a haber un documento muy bueno del Colegio de Arquitectos que conozco un poco por encima. No se trata de hablar tanto de crecimiento en términos urbanísticos -hacer miles de viviendas más en una población con crecimiento vegetativo negativo-, sino de una renovación profunda de sus edificios y sus barrios como la que se puede observar en el poblado de Inuesa (Tremañes).

-¿Tan escaso fue el trabajo de PP y Ciudadanos en este PGO como dejaron caer en el último Pleno ustedes y Xixón Sí Puede?

-Yo prefiero decirlo en positivo para no ofender a nadie. Las mayores aportaciones en este plan general han salido de la bancada de la izquierda. De PP y Ciudadanos la verdad es que conozco muy pocas. Este plan general es fruto del trabajo de muchas reuniones y no de una docena de comisiones. Ha habido durante la tramitación mucho diálogo, muchas propuestas, mucho que defender pero también mucho en lo que ceder.

-Los dos grupos le devolvieron a Fernando Couto 'las flores' por la aprobación provisional del PGO.

-No soy una persona de cumplidos ni mi partido tampoco. Me parece que hubo mucho de esfuerzo personal por su parte. La política a veces es muy ingrata y cuando se dan esfuerzos y talantes por encima de lo normal y, además se hace para buscar consensos con fuerzas políticas antagónicas, creo que hay que ponerlo en valor.

-¿Están satisfechos con la idea de recuperar actividad económica en Mina La Camocha con empresas agroalimentarias?

-Las nuevas tendencias en Europa apuestan por el consumo de las producciones locales, el consumo de lo ecológico, las denominaciones de origen... Creemos que no hay que dar por muerto al sector primario y que hay espacio para esas empresas allí.

-El centro-derecha amenaza con deshacer cuestiones de este plan a través de modificaciones puntuales si llega a gobernar. Por ejemplo para construir pisos en Naval Gijón.

-No estamos excesivamente preocupados. Un plan general no se reforma todos los días, porque tiene su complicación. Creo que se dice más por guiños de carácter partidario que otra cosa. Además tengo absoluta fe de que habrá una mayoría absoluta de izquierdas en los próximos comicios.