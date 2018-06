Moriyón: «Las medallas reafirman nuestros valores de tolerancia, respeto y pluralismo»

Seguían sonando a las puertas del teatro Jovellanos los silbatos de un grupo de vecinos de El Coto disconformes con el nombramiento de José Antonio García Santaclara como hijo adoptivo de la ciudad, cuando dentro la alcaldesa, Carmen Moriyón, enfiló la parte final de su discurso a los distinguidos con las medallas de la villa. Los siete galardonados, dijo, prestan un servicio a la ciudad tratando de hacerla «un lugar mejor». «Es nuestro deber como poderes públicos facilitar vuestra labor, promover vuestras actividades, eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud», instó.

Hablaba del hijo adoptivo, que en los años 80 «levantó la voz para defender el derecho a la diferencia y la existencia de necesidades individuales, la inclusión social y la personalización de la enseñanza». Hoy, esos principios promovidos por García Santaclara «ya no son declaraciones rompedoras, sino el cimiento de nuestro sistema educativo», consideró la alcaldesa.

Su reconocimiento iba también para la Medalla de Oro, que recae en el Club Patín Gijón Solimar, hoy renombrado como Hostelcur, santo y seña de un «deporte femenino que tantísimo apoyo sigue necesitando». El combinado cuenta con un palmares «abrumador», con dos ligas, tres Copas de la Reina, y cinco copas de Europa, títulos que provocan que la distinción propuesta por el grupo socialista fuera «tan natural como necesaria», admitió Moriyón. La Banda de Música de Gijón dedicó al combinado la tradicional 'We are the champions', que enardeció a unas butacas pobladas de aficionados ataviados con la elástica del conjunto.

01:46 Vídeo.

«El otorgamiento de las medallas de la villa es, por tanto, no solo un acto de homenaje; es también una reafirmación de nuestros valores democráticos, como la tolerancia, el respeto, la justicia o el pluralismo», enunció la regidora. A diferencia de en pasadas ediciones, esta vez los seis grupos municipales acordaron los nombres de los galardonados, algo también digno de celebrar, dijo Moriyón. «En un tiempo en el que la falta de voluntad de diálogo y capacidad para renunciar a lo propio en favor del bien común, el Ayuntamiento de Gijón ha demostrado que, en torno a grandes cuestiones de la ciudad, los seis grupos somos capaces de llegar a acuerdos», destacó.

Es así como una de las medallas se concedieron a la Asociación Belenista de Gijón, medalla de plata que desde 1958 cultiva una tradición de otras fechas. «Aunque pueda parecer contraproducente hablar de poner el belén en pleno verano», la alcaldesa así lo hizo porque «pocos son los locales, escasa las casas de Gijón, en los que no haya, al menos, un pequeño belén».

Otra de las medallas le fue impuesta a Juan Carlos Campo como director de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI). «Hay que remontarse al alma máter de esta ciudad, el insigne Jovellanos, para encontrar el florecimiento de esta rama de conocimiento en la ciudad, con la inauguración del Instituto de Náutica y Mineralogía en 1794», glosó la alcaldesa. Emparentado el centro con ese pasado, la primera edil encomendó al director que el talento que sale de sus aulas «siga brillando con la misma intensidad que la medalla que recibe».

El himno del Sporting animó un abarrotado teatro Jovellanos en reconocimiento a su Federación de Peñas, también medalla de plata. Lleva 113 años el club portando el nombre de la ciudad por todo el país pero «una parte muy importante de esa fama no viene solo de las glorias deportivas; el reconocimiento a 'La Mareona' es unánime entre las aficiones de todo el país», anotó la alcaldesa. Allí donde anima, la afición muestra una «conducta ejemplar, deportiva en el mejor sentido de la palabra, perfectamente compatible con la pasión, en la que no nos gana nadie». Como una aficionada más, el aplauso no evitó que Moriyón deslizara que «como siempre, de vosotros y del Sporting, esperamos más».

«Ejemplo perfecto»

Una de las medallas de plata más jaleadas por el respetable fue la concedida a la Fundación Mar de Niebla, «ejemplo perfecto de lo que todos queremos que sea Gijón», indicó la primera edil. «Muchas veces caemos en la trampa de criticar a las nuevas generaciones sin reflexionar demasiado en lo que han demostrado ya», consideró. Fueron precisamente un grupo de jóvenes activistas los que levantaron esta asociación en 2004 al entender que «tenían que pararse, mirar a su alrededor y hacer algo para solucionar los problemas que encontraron», reconoció Moriyón. «Sacan lo mejor de nuestra ciudad: solidaridad, compromiso y responsabilidad social», indicó.

Hace lo propio la Sociedad Cultural Gijonesa, «referente para los movimientos sociales y culturales de vanguardia», lo que le ha convertido en «un eje vertebrador de la lucha contra el franquismo, primero, y de la consolidación de la democracia, después».