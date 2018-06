Medio Ambiente promete «solucionar lo antes posible» la depuración de la zona este Hugo Morán, en el despacho de Alcaldía junto a Carmen Moriyón, Fernando Couto y Ana Braña. / JOAQUÍN PAÑEDA El secretario de Estado, Hugo Morán, anuncia que el viernes el Consejo de Ministros desbloqueará la obra del pretratamiento IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 26 junio 2018, 02:44

Tan solo una semana después de que se hiciera oficial su nombramiento como secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán se reunió ayer en Gijón con la alcaldesa Carmen Moriyón para informar sobre los trámites que se están llevando a cabo para tratar de solventar los problemas de depuración de aguas que sufre la zona este. «Nuestro objetivo es dar una solución lo antes posible a un problema que lleva coleando más de una década y que requiere de una solución definitiva que evite un bucle permanente de reivindicaciones y damnificados por una u otra razón», aseguró Morán.

El secretario de Estado informó a Moriyón de que, «si no surgen problemas de orden jurídico de última hora», en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes estará sobre la mesa la rescisión del contrato con la unión temporal de empresas encargada de la construcción de la depuradora de El Pisón, paralizada en 2016 por orden judicial cuando los trabajos ya estaban casi completados. «Ya hay un acuerdo total con la UTE. Se han ido pagando las sucesivas certificaciones de obra y solo queda pendiente un proceso de liquidación, más la indemnización que corresponda por las labores de mantenimiento de las instalaciones y demás que ha venido haciendo la empresa», señaló Morán, que si bien no puso cifra a estas obligaciones sí indicó que «a la administración no le supone un sobrecoste». Una vez rescindido el contrato, «en cuestión de días» podrá encargarse a Tragsa la reposición de los sistemas de desarenado y desengrasado, que dejaron de funcionar hace dos años. «Con eso estaríamos dando respuesta de forma provisional a una parte del problema», explicó.

En lo que respecta al informe de impacto ambiental necesario para la puesta en marcha de un sistema de depuración completo y definitivo, aseguró que «agilizaremos al máximo el expediente, en los términos en los que el calendario nos lo permita», si bien garantizó «un escrupuloso respeto del procedimiento, dados los antecedentes». Sobre el hecho de que el ministerio sea al mismo tiempo el promotor de la obra y el encargado de aprobar ese informe, aseguró que «será el órgano ambiental el que determine con absoluta libertad el procedimiento y la evaluación de las distintas alternativas. Yo las desconozco, porque mi interés es evitar cualquier contaminación en esta tramitación». De hecho, en su comparecencia ante la prensa Morán rechazó fijar un plazo para la publicación de ese informe, si bien Carmen Moriyón aseguró que en la reunión entre ambos «dijo que intentaría que estuviera finalizado antes de que acabe julio». El secretario de Estado sí incidió en que «tanto los vecinos que recurrieron como el conjunto de la ciudad, que necesita una solución definitiva, tienen que ver salvaguardados sus derechos».

Normalizar relaciones

La alcaldesa agradeció a Morán «su interés por esta cuestión y que ofrezca una relación normalizada para tenernos al día, algo que con la anterior ministra no se producía desde 2016». Consideró que la reactivación del pretratamiento, aunque positiva, «es un mínimo» y recordó que «el problema real que tiene Gijón es la ausencia de depuración para 150.000 personas, que es evidente que no estará resuelto en el corto plazo. Está judicializado y, pese a las voluntades políticas, es un bucle difícil de solucionar».