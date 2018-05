«Los menores reciben una visión porno del sexo: nadie les enseña que no es no» La psicóloga Irene Intebi dirige el Centro de Recursos Regionales para América Latina. / MARIO ROJAS Irene Intebi, psicóloga experta en casos de maltrato infantil: «Se ha dibujado el estereotipo de la mujer vengativa que acusa en falso a un varón de violación para sacar provecho. Un cuentito» CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 28 mayo 2018, 01:52

Es psicóloga y argentina y ella, que rompe con muchos clichés, como el de la recuperación de los agresores sexuales o la necesidad de perdonar de la víctima, no rompe con el suyo. Gran conversadora, habla de todo menos de su fecha de nacimiento. Nacida en Buenos Aires ha sido la responsable de programas contra el maltrato en su ciudad y presidenta de la Sociedad Internacional de Prevención del Maltrato Infantil. Ahora dirige el Centro de Recursos Regionales para América Latina. Irene Intebi, que impartió un curso en la Fundación Cruz de los Ángeles, es experta en maltrato infantil y agresiones sexuales a y entre menores.

-Las estadísticas demuestran que las agresiones a menores se han disparado en Asturias. Un 45% más de casos en un año.

-No creo que esté ocurriendo más, sino que, espero, lo que veamos es que los casos salen a la luz. Creo que, de manera directa o indirecta, se está generando conciencia.

-Que veamos más casos, entonces ¿es positivo?

-Si reflejara eso, que las víctimas o las familias se están animando a contarlo, sí. Es positivo en el sentido de que hay conciencia de que eso está mal y hay recursos para atajarlo.

-Los casos que aparecen revelan agresiones sexuales a menores en el seno familiar, pero también en el ámbito social.

-Es algo que estamos viendo en los últimos cinco años, aunque quizá en los países de habla inglesa ya lo tenían detectado antes. Al principio, cuando empezamos a trabajar en agresiones sexuales a menores, se creía que los agresores eran miembros de la familia, normalmente el padre o figuras que cumplían el rol paterno. Pero, cuando se empezaron a tomar estadísticas de población general, las víctimas habían sido abusadas por personas conocidas y hasta un 40% decían que los abusos eran cometidos por menores de edad conocidos de ellas. Lo que pasa en Asturias se está acercando a lo que se ve internacionalmente.

-¿Qué está haciendo mal la sociedad para que siga ocurriendo esto?

-Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Los menores que cometen agresiones o conductas sexuales inadecuadas con sus pares pueden haber sufrido abusos sexuales no detectados y lo manifiestan a través de ese comportamiento. También hay un estereotipo que dice que el que ha sufrido un abuso puede cometerlo. Eso es así, pero no en todos los casos. Hay otros factores que influyen, como la violencia de género. Aunque él no la haya sufrido físicamente, presenciar violencia en casa es un factor que se asocia a cometer agresiones sexuales. Otro es la discontinuidad en los cuidados, pasar de centro de acogida en centro de acogida, no tener una continuidad en los cuidados de la infancia influye en las agresiones.

'Youtubers' como gancho

-¿Tienen los menores una imagen pornográfica del sexo?

-Además de los factores citados para que un menor sea agresor sexual, tenemos el contexto social. El consumo de porno está muy normalizado y hablamos de una pornografía que no tiene nada que ver con el erotismo, el cuidado o el ponerse en el lugar de otro. Se asocia, directamente, la genitalidad con la violencia, siempre desde una visión del varón. El problema que tenemos es que los menores están recibiendo una visión pornográfica del sexo, pero nadie les enseña que no es no.

-¿En 2018 todavía hay que explicar que no es no?

-Parece ser... Cada vez tendremos que ser más creativos para que llegue el mensaje. Ahora estamos como con aquellas campañas contra la droga. Las que decían 'no te drogues, que hace daño', no llegaban a los jóvenes, les parecía una tontería. Hay que ser imaginativos, utilizar a personajes famosos que les den mensajes que les lleguen.

-¿La solución es fichar 'youtubers'?

-Claro. Y a futbolistas. En mi país, antes de empezar el partido salen los equipos con una bandera que dice 'no a la violencia de género'. Veremos con el tiempo si estos mensajes calan o no.

-¿Cómo trabajan con las víctimas?

-Depende de las edades y el tipo de agresión, ya sea intrafamiliar o extrafamiliar. Trabajamos reparando las consecuencias. Fundamentalmente, a nivel emocional, no hay una receta única, los estilos de abordaje y trabajar de cada país son diferentes, todo sirve y todo aporta. No hay una técnica mejor que otra, pero sí tiene que estar claros los objetivos. Bueno, mejor digo cuales no son los objetivos.

-¿Y cuáles no son los objetivos?

-Olvidarse de lo que pasó. No lo hay que olvidar, sino que hay que incorporarlo a tu historia. No es cierto eso de que 'está bien porque pasó página'. No. Tienes que aprender a vivir con eso, tendrás momentos buenos y malos, pero debes incorporarlo a tu historia personal. Tienes que cicatrizar las heridas. Y tampoco el objetivo es perdonar.

-¿La víctima no debe perdonar al agresor?

-En la primera etapa del tratamiento, ese no es el objetivo. Perdonar es casi el paso final de la intervención terapéutica. Pero, desde luego, igual que el agresor debe pedir perdón, la víctima no está, en ningún caso, obligada a dárselo.

-¿Necesita que le pidan perdón?

- A veces necesita que el agresor reconozca lo que hizo, porque muchas veces pasa más tiempo luchando contra la incredulidad de la familia que en recuperarse.

-¿Por qué nadie duda de una denuncia de robo y siempre de una de violación?

-Nadie duda de una violación si la persona acusada no tiene trabajo, es un borrachín, un adicto... Pero si el señor es un gerente de banco, médico o tiene buena posición económica todo son dudas. Se ha dibujado el estereotipo de la mujer vengativa, que acusa falsamente a un varón para sacar algún provecho. Un cuentito.