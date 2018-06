Mercedes Fernández ve «lamentables» los personalismos Viernes, 8 junio 2018, 03:16

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, también opinó ayer de la posible moción de censura en Gijón. «Solo escucho descartes en el ámbito personal, pero no estoy escuchando ningún diseño de ciudad ni que los problemas de los gijoneses ocupen las entrevistas o las declaraciones» de los impulsores de la propuesta. «Me parece bastante triste como gijonesa que sea una discusión sobre si te pones tú, me pongo yo, pongo el cargo a disposición...», criticó. Su posicionamiento está claro. Y en este caso se sitúa al lado de Moriyón. «Somos un partido de centro derecha y lo que queremos es que la izquierda no gobierne jamás», reconoció.