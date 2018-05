Metrópoli se sube al graffiti Diez artistas mostrarán sus trabajos en el festival gijonés del 29 de junio al 1 de julio MIGUEL ROJO Gijón Martes, 22 mayo 2018, 12:43

El primer fin de semana de Metrópoli, del 29 de junio al 1 de julio, artistas de street art, ilustración, graffiti y artes plásticas, convertirán el festival de ocio del verano de Gijón en una gran galería de arte al aire libre. Según acaba de confirmar la organización, serán 10 prestigiosos 'pintaparedes' los invitados a realizar obras de gran formato en directo ante los visitantes en varios puntos del recinto ferial. Estas obras de gran formato estarán expuestas durante los diez días de Metrópoli y se subastarán a través de la página web del festival. El 20% de lo recaudado con la venta de estas piezas se destinará a las diferentes obras sociales que elegirán los propios artistas.

Pero no solo eso: el festival también quiere mostrar otras obras de los invitados realizadas con diferentes técnicas, por

lo que se instalará un espacio de exposición y venta con piezas elegidas por cada artista, con las obras más características de cada uno de ellos, que también se podrán adquirir en el festival. ¿Pero quién estará en Metrópoli? Salvo anulaciones de última hora, habrá grafiteros de varios países, y algún asturiano respetable. Y aún faltan varios por confirmar. Por el momento, la lista es la que sigue:

-Mr Dheo – Oporto (Portugal)

Mr Dheo siempre ha estado vinculado al mundo del arte. Con tan solo tres años, ya copiaba las viñetas de los periódicos y revistas y los dibujaba con su propio estilo. No se formó ni tuvo ninguna conexión con escuelas de arte y desarrolló su propia técnica, lo que le permitió evolucionar al margen de las influencias de la época.

Hoy en día, tras 17 años de carrera, Mr Deoth sigue trabajando y colabora con marcas con presencia internacional, aunque continúa manteniendo las calles como un lugar perfecto para trabajar. Con su versatilidad, se dedica principalmente a producciones fotorrealistas las cuales, junto con componentes gráficos, le dan una personalidad y estilo en constante crecimiento y evolución. El artista ha llevado su arte a más de 40 ciudades del mundo en países como Estados Unidos, China, Brasil, Colombia, Sudáfrica, Dubai, Israel y otros estados europeos.

-David L – Barcelona

David L. es un artista del Prat de Llobregat que lleva más de 25 años pintando. Tras pasar por varias etapas diferentes a lo largo de su carrera, David ha perfeccionado su estilo y ha encontrado su lugar parodiando a las estrellas de su infancia, personajes muy populares y relacionados con el mundo del cine, el cómic, el arte o la música. Una obra que está muy influenciada por las tendencias de los años 80 y 90.

Actualmente, su trabajo es muy complicado de encontrar, ya que su mayor inquietud es pintar en espacios abandonados, difíciles de localizar y su mejor herramienta para la difusión de sus creaciones son las redes sociales.

-Unaalome – Asturias

El artista conocido como «Unaalome», será uno de los representantes asturianos en la convención

de grafiteros que organiza Metrópoli. El dibujante vive y trabaja en Gijón y aunque empezó con el graffiti desde muy joven, su obra ha ido evolucionando en el tiempo. Durante toda su trayectoria ha abarcado técnicas como la Stencil, calligraffiti, paste up o grabado. Los temas de sus obras van de la protesta social a la geometría sagrada.

-Etor – Gijón (Asturias)

El grafitero asturiano participa desde el año 2005 en actividades artísticas relacionadas con el graffiti, el arte urbano y las exposiciones. Además, el artista también suele participar en eventos dedicado al tatuaje, la ilustración y los murales.

Etor ha participado en trabajos diversos de interiorismo para locales comerciales y empresas de decoración de interiores. Algunos de sus trabajos se pueden ver en Ikea, El Corte Inglés y locales particulares. Una de sus obras en el exterior se encuentra en el antiguo apeadero de estación de tren de La Manjoya en la senda verde del Parque de Invierno de Oviedo. El sello de identidad de este artista es la faba, un elemento muy popular en sus obras entre otras de sus creaciones.

-Raúl Gil Díaz - «Niño» (Asturias)

Raúl Gil Díaz, «Niño», es el grafitero más activo de Gijón. Actualmente reside y tiene su propio estudio en la ciudad asturiana, en la que lleva a cabo trabajos para particulares y empresas. Empezó a pintar a finales del año 99 y desde entonces, ha realizado varios talleres en colegios y centros de ayuda para menores.

En 2010, junto a varios compañeros, fundó la asociación cultural «Asociarte» la cual pretende fomentar la cultura del graffiti como forma de arte e interés turístico y cultural con eventos, intercambios, documentales y exposiciones, como el corto documental 'Graffiti is my life' y el festival anual 'Most Wanted Fest'.

-Z. Rock (Madrid)

Z.Rock es un escritor de graffiti que lleva trabajando desde 2001. El artista, que visitará Metrópoli el primer fin de semana, reside en Madrid, ciudad en la que nació y en la que, desde muy pronto descubrió sus ganas de viajar y pintar donde pudiese llegar, recorriendo el globo en busca de nuevas superficies y aventuras con la pintura siempre de la mano. Una de sus señas de identidad son los universos alienígenas que pinta en cada lienzo. También dibuja personajes y letras con personajes siempre mezclados.