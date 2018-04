Metropolitan hacer crecer al Chas Jesús Kocina, Elisa Llaneza y José María Álvarez Figaredo se dirigen a iniciar la asamblea. / AURELIO FLÓREZ El club registró altas de socios desde que anunció la llegada de la empresa deportiva MARCO MENÉNDEZ Gijón Jueves, 26 abril 2018, 03:10

Antes del inicio de la asamblea de socios celebrada ayer en el Club Hípico Astur (Chas), el presidente de la entidad, Jesús Kocina, se presentó ante la masa social con la directora de Metropolitan en Gijón, Elisa Llaneza, y el representante legal de Ganax, José María Álvarez Figaredo, para que explicaran el desembarco de la empresa deportiva en el club. Y quitaron todas las dudas a los socios. Es más, desde que se anunciara su próxima llegada, Kocina indicó que «ya hay altas de nuevos socios».

El Chas acaba de firmar un precontrato y en breve se formalizará el definitivo en el que se explicarán las condiciones de uso y gestión de las instalaciones deportivas a construir. Eso sí, los socios del Chas tendrán libre acceso a ellas. Elisa Llaneza aseguró a los socios «nuestro firme interés en tener un equipamiento maravilloso». Por su lado, Álvarez Figaredo explicó que «firmamos un contrato con el Chas en el que se especificaba que se podía ceder la parte deportiva. Se buscó con quién se podía hacer y se firmó un contrato con Metropolitan que va adelante».

La presencia de Metropolitan permitirá paliar la constante pérdida de socios del Chas. El año pasado hubo 27 altas frente a 59 bajas, pero el club confía en que este nuevo equipamiento suponga su estabilidad económica y afiance el futuro.

La entidad acordó con el Ayuntamiento la cesión de unos terrenos municipales

Pero lo que parecía que iba a ser la total tranquilidad del Chas ha traído otra importante zozobra para los socios. Jesús Kocina explicó al medio centenar de socios que participó en la reunión que la venta de parte de sus terrenos a Ganax, por dos millones de euros y que se formalizará el próximo mes de mayo, supondrá un importante desembolso en impuestos, para los que no tienen dinero.

Kocina dijo que la mayor parte de los ingresos por esa venta se destinarán a pagar las deudas del club, pero «el Ayuntamiento pretende cobrar unos 350.000 euros de plusvalía cuando se ejecute la venta. Además, el año que viene tendremos que pagar a Hacienda otros 250.000 euros, con lo que tendremos que pagar entre 500.000 y 600.000 euros en impuestos». El problema es que el Chas no tiene dinero para hacer frente a esos pagos.

La posible solución la aportó el propio presidente y espera llevarla a la asamblea de socios el próximo mes de septiembre. Pasa por profesionalizar la gestión del club. «La solución más viable es pedir un crédito que nos permita pagar los impuestos». Calcula que, si se les concede, la cuota mensual será de entre 3.000 y 3.500 euros. Al mismo tiempo, plantea negociar con alguna empresa hípica para que gestione el club asumiendo el pago de esa cuota hipotecaria, si bien dejó abierta la posibilidad de que lo hiciera un grupo de socios interesados mediante la creación de una sociedad anónima. «De esa manera, el Chas quedaría sin deudas ni problemas», aseguró.

Este asunto cogió por sorpresa a los socios, que previamente habían oído cómo estaba abierto un proceso judicial tras la reclamación de un trabajador de una subcontrata o que un exsocio les reclamaba 36.000 euros que, al parecer, habría prestado al club en 2014.

Sobre la demanda de un millón de euros presentada por Chas Pádel al club, Jesús Kocina la calificó de «chiste» y apuntó que «no nos ha llegado nada, pero estábamos esperando a que nos demandara». Álvarez Figaredo explicó que la sentencia de la Audiencia Provincial no les exige el pago de un millón de euros, sino elevar a público el contrato con Chas Pádel: «Les requerimos para hacerlo pero, una vez en la notaría, quisieron elevar a públicos unos planos que no estaban en el contrato, a lo que nos negamos. Pudieron haber pedido la ejecución de la sentencia, pero no lo hicieron». De cualquier modo, si hubiera que hacer frente a algún pago lo asumiría Metropolitan, ya que «se subroga en la responsabilidad, si la hubiere», insistió Kocina.

Pero también hubo buenas noticias, como que ya se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de los terrenos de titularidad municipal en los que se encuentran las instalaciones de tiro, por 17.000 euros, aunque Jesús Kocina pretende rebajar esa cantidad, por lo que mantiene abiertas las negociaciones.