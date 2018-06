Mario Suárez cierra la puerta a que José María Pérez sea el candidato a la Alcaldía de Gijón Mario Suárez del Fueyo y Estefanía Puente, ayer, durante su visita a la sede del Secretariado Gitano. / DANIEL MORA El secretario general de Xixón Sí Puede dice que el futuro alcalde debería salir de Unidas Podemos y recuerda que el socialista es de «la corriente que aupó» a Mariano Rajoy AIDA COLLADO Gijón Viernes, 8 junio 2018, 03:15

El debate sobre quién liderará la moción de censura al gobierno de Foro en Gijón si finalmente ésta sale adelante y, por lo tanto, quién se convertirá en alcalde hasta el final del mandato no puede esperar. O no quiere. En plena crisis interna del PSOE local, el secretario general de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, advirtió ayer de que bajo su perspectiva «el candidato no puede ser otro que una persona de Unidas Podemos». Es decir, ha de salir de la confluencia entre IU y Podemos, en la que enmarca la moción. Y todavía dio un paso más allá para alejarse de la posibilidad de que sea el socialista José María Pérez quien tome el bastón de mando. «En España había una situación excepcional, había un gobierno corrupto, condenado por la Gürtel, y un candidato del PSOE que gana las primarias de su partido y al que se apoya. El caso de Gijón no es el mismo», argumentó.

Por si a alguien no le quedó claro, ahondó en la que es su opinión: «No podemos poner vendas a esta situación. El candidato que mantiene el PSOE, el portavoz socialista, es una persona de la corriente de Javier Fernández que aupó con su abstención a Mariano Rajoy a la Moncloa. Sería una contradicción terrible», aclaró.

Una vez dejado claro su rechazo a José María Pérez y que «la persona candidata a la Alcaldía tiene que ser de Unidas Podemos», Suárez quiso incidir en que a día de hoy ejerce el cargo en funciones y si resulta reelegido secretario general de la formación morada abrirá «un proceso asambleario y de consulta telemática a las personas inscritas para que decidan» sobre la moción.

¿Ve intenciones ocultas en la presentación a estas alturas de una iniciativa de este calado? «Yo las propuestas las analizo, veo todos los ribetes, las intenciones y actúo. Ante esta propuesta, que puede tener las intenciones que sea, nosotros nos posicionamos por un gobierno del cambio en 2019 y, si nos piden adelantarlo, adelantémoslo en el marco de una confluencia», respondió ayer en el programa 'La Lupa', de Canal 10.

Otra pregunta: ¿Responde la moción a un intento de Gaspar Llamazares (IU), en la Junta, y José María Pérez (PSOE), en el Ayuntamiento, por mantener su estatus político? «Yo recojo lo que dice el portavoz de IU a los medios: dice que él no consultó a nadie, solo al secretario de organización. No sé si intervino algún elemento más. Pero nosotros hemos venido a esta ciudad a tener voz propia y no vamos a ser muleta de ninguna organización», zanjó.

Suárez no ocultó su malestar por las «formas» de IU. Al hecho de que Aurelio Martín presentase la moción a la prensa antes que a Xixón Sí Puede se une otro elemento de discordia: el encuentro que el portavoz de IU celebrará esta tarde con el del PSOE y al que XSP ha sido invitado públicamente como oyente. «En el momento en el que convocan una reunión conjunta y nos excluyen están diciendo que su aliado natural es el PSOE, Josechu», razonó. «Algunas amistades son peligrosas», apostilló. Y volvió a urgir que, en primer lugar, se detalle «un proyecto serio, con medidas». Para su partido, por ejemplo, «es fundamental que Plan General de Ordenación salga adelante».

La también aspirante a liderar la secretaría general de Podemos, Verónica Rodríguez, advirtió de que sus primarias «no deben entorpecer el comienzo de las conversaciones» para la moción. En un comunicado, la edil reprochó a Suárez que «no tiene legitimidad para decidir por sí mismo si se acude o no» a la primera reunión convocada por IU para debatir la moción y reclama la convocatoria de una asamblea para tratar el asunto.