«Ir a El Molinón no es ir a misa, pero la violencia es inaceptable»

-Dice que no la obligaron a seguir en el sector de la construcción, ¿y a ser del Sporting?

-Fui socia desde los ocho años hasta que tuve a mi segundo hijo, hace seis meses. No se puede dejar tanto embolado a los demás (risas). Y me doy de baja cuando van a subir.

-¿Su padre, que fue vicepresidente, sigue vinculado?

-En casa, todos. Mi padre va al fútbol, a mi marido lo conocí en el fútbol, mi hermano es socio. Yo volveré y mis hijos serán socios. Somos todos muy futboleros.

-¿Qué le parece la polémica con los ultraboys?

-Siempre hubo. Cuando era pequeña, ellos eran como los 'hooligans'. Creo que ir a El Molinón no es como ir a misa, pero, desde luego, la violencia es inaceptable, al igual que los insultos o las bengalas. No obstante, tengo que decir que veo difícil controlar que no entren. ¿Los porteros van a tener fotos con las caras de los que tengan el acceso prohibido?

-Para el sector turístico, ¿es importante que esté en Primera?

-Sí, pero no crea que en Segunda no se mueve el turismo. Más que la categoría en que esté el equipo nos importan quiénes estén con él. Por ejemplo, las aficiones de Valladolid, Santander o Ponferrada mueven a muchísimas personas. Las del Madrid o el Barcelona no vienen a ver un partido de su equipo en El Molinón.