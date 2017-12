«Era un momento difícil, pero la muerte no tenía nada que hacer» Juan Luis Nepomuceno, con su libro en la Buena Letra. / CITOULA Juan Luis Nepomuceno narra en un poemario su batalla contra el cáncer ANA SOLÍS GIJÓN. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:50

«Un poeta insultantemente fuerte, cabronamente lúcido». Así describió ayer el periodista Alejandro Fonseca a Juan Luis Nepomuceno en la presentación de su primer poemario, 'Versos a degüello', en la librería La Buena Letra. Entre sus estrofas, Nepomuceno relata el día a día de la particular batalla que lidió contra el cáncer de laringe que le hizo perder la voz. «El cáncer no es ninguna bendición como muchos afirman, es una putada. Yo tuve mucho miedo», confiesa. El expolicía no habla de padecimiento, sino de enfrentamiento y cuenta cómo encaró la vida exprimiendo el lado más sarcástico de esta difícil experiencia. «Era un momento muy difícil, pero la muerte no tenía nada que hacer», afirma. Nepomuceno deja claro que su libro «no es de autoayuda. Tampoco pretendo dar lástima, por eso no quiero explotar la enfermedad más», aclara.

Para quienes acudieron al acto solo tuvo agradecimientos. «Gracias por venir. No falláis nunca e incluso repetís, pecadores», escribió en su ordenador siempre irónico.